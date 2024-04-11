歐聯｜巴塞隆拿作客反勝巴黎聖日耳門　馬德里體育會輕取多蒙特

西甲的巴塞隆拿在歐聯八強的首回合，派上2個歐聯八強最年輕球員上陣，球隊仍然能夠在法國作客擊敗巴黎聖日耳門。至於另一支西班牙代表的馬德里體育會就主場以2:1擊敗多蒙特。
相隔3個球季，聖日耳門再次在歐聯的淘汰賽對巴塞，當時聖日耳門淘汰巴塞。作客的巴塞今場派出的16歲272日的耶馬爾（Lamine Yamal）及17歲79日的柏奧古巴斯（Pau Cubarsi）都是歐聯八強歷史最年輕的兩名球員。不過今次的首回合，巴塞是先開紀錄的一隊。拉芬夏比洛尼（Raphinha）把握到門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）將隊友的傳中撲出不遠，禁區內射入空門，令巴塞半場領先1球。
換邊後主場的聖日耳門大反撲，先是倒戈的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）禁區內勁射網頂為球隊在48分鐘扳平，而域天拿（Vitinha）在3分鐘後接應隊友直線，禁區內為聖日耳門反先。然而拉芬夏在62分鐘，接應隊友的長傳入楔，禁區內為巴塞追和2:2。到77分鐘，後備入替的安達斯基斯坦臣（Andreas Christensen）把握角球機會，在門前幫巴塞頂成3:2，亦令巴塞首回合以這比數領先。
而另一場的八強，馬體會就在主場面對多蒙特。迪保羅（Rodrigo de Paul）開賽不過4分鐘就為主隊取得領前，而森美爾連奴（Samuel Lino）在32分鐘再建一功，令馬體會拉開2:0。雖然多蒙特下半場由施巴斯坦賀拿（Sebastien Haller）在81分鐘追回一球，但多蒙特首回合仍落後1:2。