歐聯｜巴塞隆拿作客反勝巴黎聖日耳門　馬德里體育會輕取多蒙特

西甲的巴塞隆拿在歐聯八強的首回合，派上2個歐聯八強最年輕球員上陣，球隊仍然能夠在法國作客擊敗巴黎聖日耳門。至於另一支西班牙代表的馬德里體育會就主場以2:1擊敗多蒙特。

相隔3個球季，聖日耳門再次在歐聯的淘汰賽對巴塞，當時聖日耳門淘汰巴塞。作客的巴塞今場派出的16歲272日的耶馬爾（Lamine Yamal）及17歲79日的柏奧古巴斯（Pau Cubarsi）都是歐聯八強歷史最年輕的兩名球員。不過今次的首回合，巴塞是先開紀錄的一隊。拉芬夏比洛尼（Raphinha）把握到門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）將隊友的傳中撲出不遠，禁區內射入空門，令巴塞半場領先1球。