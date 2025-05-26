歐聯｜巴塞隆拿來季獲第一檔次　因羅馬未能參戰

隨着歐洲主流聯賽陸續煞科，來季歐洲賽的資格已大定。當中西甲冠軍的巴塞隆拿來季可以獲得第一檔次，與皇家馬德里、曼城、拜仁慕尼黑、利物浦等同級，原因是意甲的羅馬最後僅得第5名，無緣歐聯。而英超的車路士也獲得第一檔次的資格。

在改革後的歐聯，採用瑞士制聯賽模式，故各支球隊的檔次，會影響聯賽階段的對手。而檔位的排名取決於過去5個賽季在歐洲賽的表現，原本羅馬的總排名在第9，於巴塞隆拿次前，但隨着羅馬失去歐聯資格，令巴塞補上成為第一檔。至於以歐霸盃冠軍取得資格的熱刺，目前雖然處於第三檔，不過如果葡萄牙的賓菲加或比利時的布魯日未能晉身聯賽階段，就會提升至第二檔。至於英超第5名的紐卡素就列第四檔。歐聯的聯賽對賽抽籤，會在8月28日舉行。