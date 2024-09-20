歐聯｜巴塞隆拿打少個不敵摩納哥　拉耶救12碼阿仙奴免輸波

改制後的歐聯聯賽階段，完成首輪的比賽。西甲的巴塞隆拿在這輪最尾失守，作客在長時間少打一人下，以1:2不敵法甲的摩納哥。至於英超的阿仙奴則逃過一敗，球隊作客意甲的阿特蘭大，憑大衛拉耶（David Raya）救出12碼，以0:0悶和對手。
以聯賽5連勝氣勢出征摩納哥城，可是巴塞隆拿卻遭遇滑鐵盧。球隊開賽10分鐘先來惡耗，守將的艾利加西亞（Eric Garcia）因為阻止摩納哥南野拓實的單刀機會，被球證直接紅牌驅逐。少打一個的巴塞在6分鐘後，被艾利奧捷（Maghnes Akliouche）禁區射近柱入網領先。不過巴塞在28分鐘由耶馬爾（Lamine Yamal）追平，半場雙方打成1:1。下半場摩納哥換入從安特惠普加盟的尼日利亞前鋒伊蘭歷希那（George Ilenikhena），這位18歲射手在71分鐘接應隊友的長傳，單刀為摩納哥再度領先。少打一人的巴塞隆拿未能追平之下，最終以1:2落敗。
至於英超的阿仙奴，在缺少隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）之下，作客阿特蘭大卻無從入手。球隊未能搶得控球之下，攻門機會也不多，球隊在上半場18分鐘到下半場75分鐘的近1小時時間沒有一個射門。在下半場51分鐘阿特蘭大獲得一個12碼， 列迪古（Mateo Retegui）操刀，不過被阿仙奴門將的拉耶撲出，雖然皮球彈回門前，列迪古衝前頭槌，但又再被拉耶擋出。最終阿特蘭大主場只與阿仙奴踢平0:0。
利華古遜大勝4粒
其餘的比賽，德甲冠軍的利華古遜就作客4:0大勝荷蘭的飛燕諾，而馬德里體育會亦以2:1擊敗德甲的RB萊比錫，法國的新貴比斯特主場2:1擊敗奧地利的格拉茨，是球會史上第一次歐聯勝利，至於葡萄牙的賓菲加就2:1擊敗塞爾維亞的貝爾格萊德紅星。在完成首輪賽事，大勝的拜仁慕尼黑在榜首領先，次席是蘇格蘭的些路迪，而利華古遜就排第3。