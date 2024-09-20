歐聯｜巴塞隆拿打少個不敵摩納哥　拉耶救12碼阿仙奴免輸波

改制後的歐聯聯賽階段，完成首輪的比賽。西甲的巴塞隆拿在這輪最尾失守，作客在長時間少打一人下，以1:2不敵法甲的摩納哥。至於英超的阿仙奴則逃過一敗，球隊作客意甲的阿特蘭大，憑大衛拉耶（David Raya）救出12碼，以0:0悶和對手。

以聯賽5連勝氣勢出征摩納哥城，可是巴塞隆拿卻遭遇滑鐵盧。球隊開賽10分鐘先來惡耗，守將的艾利加西亞（Eric Garcia）因為阻止摩納哥南野拓實的單刀機會，被球證直接紅牌驅逐。少打一個的巴塞在6分鐘後，被艾利奧捷（Maghnes Akliouche）禁區射近柱入網領先。不過巴塞在28分鐘由耶馬爾（Lamine Yamal）追平，半場雙方打成1:1。下半場摩納哥換入從安特惠普加盟的尼日利亞前鋒伊蘭歷希那（George Ilenikhena），這位18歲射手在71分鐘接應隊友的長傳，單刀為摩納哥再度領先。少打一人的巴塞隆拿未能追平之下，最終以1:2落敗。