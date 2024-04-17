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體育
2024-04-17 12:06:59

歐聯｜巴塞隆拿領先下反輸PSG出局　多蒙特反敗為勝挫馬體會

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巴黎聖日耳門慶祝作客反勝巴塞隆拿。(路透社)

巴黎聖日耳門慶祝作客反勝巴塞隆拿。(路透社)

巴黎聖日耳門再次作客淘汰巴塞隆拿，在歐聯的八強次回合，手執領先優勢的巴塞在主場領先1球下，卻有朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）被逐，結果下半場被基利安麥巴比（Kylian Mbappe）梅開二度下，以4:1反勝巴塞，兩回合贏6:4晉級。另一支西甲代表的馬德里體育會，同樣在大好形勢下出局，作客德國不敵多蒙特2:4，兩回合輸4:5出局。

在3年前的歐聯16強，巴塞雖然有美斯（Lionel Messi）入波，但被麥巴比的帽子戲法下，輸1:4，次回合亦賽和而被聖日耳門淘汰。相隔3年，巴塞在主場再失手。首回合領先3:2，巴塞今場12分鐘由拉芬夏比洛尼（Raphinha）先開紀錄。不過29分鐘，阿拿奧祖因為禁區外阻止對手單刀，球證直接紅牌驅逐。少打一人的巴塞，在40分鐘被扳平，倒戈的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）為聖日耳門追成平手。半場雙方打平1:1。

拉芬夏一度為巴塞取得領先。(路透社) 阿拿奧祖阻止對手單刀被逐，巴塞因此少打一人。(路透社) 倒戈的迪比利為聖日耳門追平。(路透社) 域天拿令PSG反先2:1。(路透社) 巴塞主帥沙維因為不滿球證判決而被逐。(路透社) 麥巴比的12碼令巴黎聖日耳門總比數反先。(路透社) 麥巴比為PSG射成4:1。(路透社) PSG次回合4:1反勝巴塞隆拿。(路透社) PSG次回合4:1反勝巴塞隆拿。(路透社)

下半場有多打一人優勢的聖日耳門向巴塞施壓，域天拿（Vitinha）在54分鐘先為PSG反先。之後巴塞主帥的沙維（Xavi Hernandez）因為不滿球證判決而作出投訴，同樣被球證驅逐離場。之後麥巴比先在61分鐘為PSG射入12碼，到81分鐘他再建一功，令巴黎聖日耳門次回合反勝4:1，並以總比數6:5晉級四強。

多蒙特相11年後再入四強

同樣在首回合領先，另一支的西班牙代表同樣遭到不幸。在作客多蒙特的比賽，馬體會34分鐘被祖利安白蘭特（Julian Brandt）先攻破大門，而5分鐘後伊恩馬特臣（Ian Maatsen）為主場的多蒙特射成2:0，半場多蒙特兩球領先。不過馬體會在49分鐘的一次角球機會，曉姆斯（Mats Hummels）加腳踢入自己龍門，加上64分鐘安祖哥利亞（Angel Correa）為馬體會一度追平2:2。不過富洛克（Niclas Fullkrug）在71分鐘接應沙比薩（Marcel Sabitzer）傳中頂入，令多蒙特再領先，沙比薩3分鐘後再自己射入多球，令多蒙特贏4:2，總成績贏5:4晉級。是球隊自2013年後，11年來再次晉級四強，而多蒙特四強對手會是巴黎聖日耳門。

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白蘭特為多蒙特打開紀錄。(路透社) 哥利亞一度為馬體會追平2:2。(路透社) 曉姆斯的烏龍球令馬體會追回一球。(路透社) 富克洛的入球令多蒙特再度領先。(路透社) 沙比薩為多蒙特射入成4:2。(路透社) 多蒙特在歐聯八強淘汰馬體會。(路透社)
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