歐聯｜巴塞隆拿領先下反輸PSG出局　多蒙特反敗為勝挫馬體會

巴黎聖日耳門再次作客淘汰巴塞隆拿，在歐聯的八強次回合，手執領先優勢的巴塞在主場領先1球下，卻有朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）被逐，結果下半場被基利安麥巴比（Kylian Mbappe）梅開二度下，以4:1反勝巴塞，兩回合贏6:4晉級。另一支西甲代表的馬德里體育會，同樣在大好形勢下出局，作客德國不敵多蒙特2:4，兩回合輸4:5出局。

在3年前的歐聯16強，巴塞雖然有美斯（Lionel Messi）入波，但被麥巴比的帽子戲法下，輸1:4，次回合亦賽和而被聖日耳門淘汰。相隔3年，巴塞在主場再失手。首回合領先3:2，巴塞今場12分鐘由拉芬夏比洛尼（Raphinha）先開紀錄。不過29分鐘，阿拿奧祖因為禁區外阻止對手單刀，球證直接紅牌驅逐。少打一人的巴塞，在40分鐘被扳平，倒戈的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）為聖日耳門追成平手。半場雙方打平1:1。