歐聯｜巴塞隆拿3：3逼和國際米蘭 出線岌岌可危 沙維：主場唔贏唔配晉級

歐聯分組賽第4輪賽事，巴塞隆拿憑着利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）在完場前補時階段梅開二度，逼和作客的國際米蘭3:3，保持出線希望，但形勢仍岌岌可危，教練沙維坦言今仗是個殘酷的打擊，擔心球隊要步上季的後塵，轉戰歐霸盃。
今場比賽節奏明快，開波僅17分鐘，國米便差點打開紀錄，迪斯高（Edin Džeko）接應隊友長傳頭鎚頂中楣。巴塞大難不死後一直佔優，直到40分鐘，沙治羅拔圖（Sergi Roberto）在右路傳中，丹比利（Ousmane Dembélé）於遠柱射入，巴塞半場領先藍黑兵團1:0。50分鐘，巴斯東尼（Alessandro Bastoni）傳入禁區，巴利拿（Nicolò Barella）用大腿控定再抽入靚波，國米追成平手。巴塞全力進攻的同時，國際米蘭的反擊也具威脅。63分鐘，拿奧達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）於禁區邊射地波，中兩柱後入網，國米以2:1首度領先。
比賽在尾段進入戲肉。82分鐘，利雲度夫斯基近門攻入，巴塞追平2：2。國米於7分鐘後由後備上陣的高辛斯（Robin Gosens）接應拿奧達路馬天尼斯的傳中撞入，再度領先。戰至補時2分鐘，利雲度夫斯基再做救世主，頭鎚破網，為巴塞奇蹟逼和國米3:3。
沙維：主場唔贏唔配晉級
巴塞隆拿今季在西甲戰績標青，歐聯卻面臨出局，在A組4戰得4分，落後已全勝出線的拜仁慕尼黑8分及次席的國米3分，若不加把勁有可能要轉戰歐霸盃。教練沙維（Xavi）表示上半場控制大局，但下半場兩個後防犯錯導致形勢逆轉，「歐聯犯錯的代價很慘重，如果主場未能擊敗國際米蘭，我們就不值得晉級歐聯淘汰賽。」
沙維也坦言自己要承擔責任，「下半場態度不正確，球員應該更集中精神。這場和波對球隊打擊很大，更正確的字眼是：殘酷！」巴塞隆拿上季也在分組賽出局，結果要轉戰歐霸盃。
拜仁慕尼黑作客4:2挫柏辛域陀尼亞 鎖定16強席位
與巴塞同組的德甲班霸拜仁慕尼黑，4:2作客輕取柏辛域陀尼亞，提早鎖定歐聯16強席位。開賽僅35分鐘，客軍就憑文尼（Sadio Mané）、湯馬士梅拿（Thomas Müller）入球，以及哥列斯卡（Leon Goretzka）梅開二度，半場遙遙領先。換邊後，主隊由禾簡洛華和基利文建功，追成較接近比數完場。賽後，拜仁小組賽4連勝得12分，領先第3位的巴塞隆拿8分，柏辛域陀尼亞則以0分居榜末。