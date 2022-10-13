歐聯｜巴塞隆拿3：3逼和國際米蘭 出線岌岌可危 沙維：主場唔贏唔配晉級

歐聯分組賽第4輪賽事，巴塞隆拿憑着利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）在完場前補時階段梅開二度，逼和作客的國際米蘭3:3，保持出線希望，但形勢仍岌岌可危，教練沙維坦言今仗是個殘酷的打擊，擔心球隊要步上季的後塵，轉戰歐霸盃。

今場比賽節奏明快，開波僅17分鐘，國米便差點打開紀錄，迪斯高（Edin Džeko）接應隊友長傳頭鎚頂中楣。巴塞大難不死後一直佔優，直到40分鐘，沙治羅拔圖（Sergi Roberto）在右路傳中，丹比利（Ousmane Dembélé）於遠柱射入，巴塞半場領先藍黑兵團1:0。50分鐘，巴斯東尼（Alessandro Bastoni）傳入禁區，巴利拿（Nicolò Barella）用大腿控定再抽入靚波，國米追成平手。巴塞全力進攻的同時，國際米蘭的反擊也具威脅。63分鐘，拿奧達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）於禁區邊射地波，中兩柱後入網，國米以2:1首度領先。



比賽在尾段進入戲肉。82分鐘，利雲度夫斯基近門攻入，巴塞追平2：2。國米於7分鐘後由後備上陣的高辛斯（Robin Gosens）接應拿奧達路馬天尼斯的傳中撞入，再度領先。戰至補時2分鐘，利雲度夫斯基再做救世主，頭鎚破網，為巴塞奇蹟逼和國米3:3。