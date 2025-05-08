歐聯｜巴黎聖日耳門主場再贏2:1　阿迪達稱阿仙奴仍是較好一隊

巴黎聖日耳門的三冠夢再近一步。球隊在歐聯的四強次回合，主場再以2:1擊敗阿仙奴，兩回合贏3:1，相隔4年再入決賽。賽後兵工廠主帥的阿迪達（Mikel Arteta）就指，阿仙奴是今屆歐聯最好的球隊，球隊就只稍欠運氣。 首回合領先一球，PSG次回合回到主場出戰，初段還是被阿仙奴取得主導，然而迪格蘭賴斯（Declan Rice）的頭槌頂斜，加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）及馬田奧迪加特（Martin Odegaard）的攻門又被聖日耳門門將的基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）擋住。結果主場的聖日耳門還是先開紀錄的一隊，法比安彭拿（Fabian Ruiz）把握湯馬士柏迪（Thomas Partey）頭槌解圍不遠，禁區頂控橫起腳抽入，27分鐘為PSG取得領先。

總比數落後到2球，阿仙奴下半場仍希望追平，不過布卡約沙卡（Bukayo Saka）禁區的射門又未能過到當拿隆馬。到69分鐘，阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi）禁區起腳，省中李維士史基拿（Myles Lewis-Skelly），視像助理裁判（VAR）之後通知球證檢查，指史基拿的手接觸皮球，球證判罰12碼。但是域天拿（Vitinha）操刀被大衛拉耶（David Raya）救出。不過夏基美在3分鐘之後，禁區把握到機會射入，令PSG拉開至2:0。雖然沙卡在76分鐘把握隊友傳中省到人落在他腳下射入，為阿仙奴追至1:2。然而沙卡之後再一次機會，當拿隆馬未能撲出兵工廠的傳中球，但他卻炒高，最終阿仙奴作客再輸1:2，兩回合輸1:3被淘汰。巴黎聖日耳門繼2019年之後再次打入歐聯的決賽，並會與國際米蘭於慕尼黑的決賽爭奪冠軍。

安歷基：我們入球多過他們 阿迪達在賽後的記者會上表示：「我們很接近，比賽果展示出來的更接近，然而不幸是我們出局。我為這班球員感到自豪，我100%相信，這賽事上我見過的隊伍中，沒有（比阿仙奴）更好的球隊了。這賽事在於禁區內，在雙方禁區都有前鋒及門將，而在兩場比賽中，他們表現都是最好的。」 至於聖日耳門的安歷基（Luis Enrique）表示：「阿迪達是很好的朋友，不過我不同意他所說。他們打得很聰明，在關鍵時刻主導比賽，這是他們想要和喜歡的打法。不過兩回合我們入球都多過他們，這是足球上最重要的事。阿仙奴打了一場很好的比賽，我們是承受壓力，不過我們更值得入決賽。他們有很好的隊伍，不過我重申，我們取得更多的入球，我們首回合打得很好，而次回合的下半場又是另一個比賽，我們可以有更多的入球。」