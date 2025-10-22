歐聯｜巴黎聖日耳門大炒利華古遜　拿玻里作客荷蘭慘敗

歐聯聯賽階段第3輪賽事，出場多場大手交易。其中衞冕巴黎聖日耳門，作客在10個打10個之下，以7:2大炒德國的利華古遜。而意甲冠軍拿玻里卻作客少打一個，以2:6不敵PSV燕豪芬，而西班牙冠軍巴塞隆拿就以6:1主場狂數希臘的奧林比亞高斯。 周二（21日）晚的9場歐聯比賽，出現了43個入球、6個12碼及5張紅牌的結果。其中上屆冠軍的PSG作客去到德國面對利華古遜，7分鐘先由韋利安柏祖（Willian Pacho）的頭槌打開紀錄。主隊的利華古遜在25分鐘獲得12碼，不過阿歷斯基莫度（Alex Grimaldo）主射中柱未能扳平，在31分鐘主隊更處於劣勢，隊長安特列治（Robert Andrich）被指用手肘打向PSG的杜爾（Desire Doue），在視像助理裁判（VAR）協助下，球證由黃牌改判紅牌，利華古遜少打一個。

不過聖日耳門的優勢在6分鐘後抵銷，沙巴尼（Illya Zabarnyi）禁區內從後拉跌高芬尼（Christian Kofane），被球證紅牌兼罰12碼，阿歷斯加西亞（Aleix García）操刀，在38分鐘追平。然而利華古遜又在41分鐘失守，由杜爾為PSG再度領先，而且這仍未是最後比數，基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）在44分鐘再下一城，杜爾上半場補時4分鐘再入一球，半場巴黎領先4:1。換邊後僅5分鐘，紐奴文迪斯阿歷山大（Nuno Mendes）為聖日耳門拉開比數，雖然阿歷斯加西亞4分鐘後為利華古遜追多一球，不過金球獎得主的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）及域天拿（Vitinha）為PSG各建一功，令巴黎聖日耳門大勝7:2。 巴塞費明盧比斯帽子戲法 至於在西班牙，西甲冠軍的巴塞由費明盧比斯（Fermín Lopez）上半場梅開二度領先奧林比亞高斯，下半場奧林比亞高斯由艾卡比（Ayoub El Kaabi）射入12碼追近，但是在57分鐘有球員領第2面黃牌被逐，令球隊下半場少打一個。耶馬爾（Lamine Yamal）在68分鐘射入12碼再為巴塞拉開比數，之後拉舒福特（Marcus Rashford）梅開二度，加上費明盧比斯完成帽子戲法，巴塞主場大勝6:1。