歐聯｜巴黎聖日耳門安歷基嬲豬　對阿仙奴前鬧爆法國傳媒

法甲冠軍的巴黎聖日耳門，將會在歐聯迎戰阿仙奴。在賽前的記者會，主帥安歷基（Luis Enrique）就對於法國媒體只談及球隊的負面消息相當不滿。
聖日耳門雖然在法甲已取得4連冠，不過球隊在歐洲賽的目標仍未達到，球隊周二（29日）就會在歐聯的四強主場對英超的阿仙奴。不過在賽前記者會上，媒體都提到在聯賽階段時，阿仙奴以2:0擊敗過聖日耳門。安歷基回應表示：「沒有人討論我們的入球或是我們贏的比賽，就只談我們如何輸，好的。你可以說你所想要的，你可以傳遞任何你的想法。我們的思想是很出色的，隊內最不高興，最傷感的人就只有我，所以你可以想像其他人只怎麼做。」
他之後再回應表示：「讓我具體就一下，這可能是我理解錯誤啦。不過當我們討論負面的氣氛時，我們不是在談及球迷或是球會的職員。是的，這些問題都來自媒體，或是來自記者的提問，我認為這都很負面的，不過可能只有我這麼想吧。」之後他回應有關對阿仙奴的準備：「我們明顯在各個細節上努力中，因為如果我不是在各方位上努力，你覺得我是如何獲得教練牌的？」對於聯賽階段的落敗，安歷基表示：「那都已經是7至8個月前的事，我再看回那場比賽，我們今日表現會更好。」至於有關於阿仙奴上回合大勝皇家馬德里晉級，他指：「我們有很密集的分組賽程，有很多應該是決賽才有的對決。所以我覺得這是讓事情變得困難，因為我們就處於困難的位置，不過這也讓我們變得更強，令我們更完整。」