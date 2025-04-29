歐聯｜巴黎聖日耳門安歷基嬲豬　對阿仙奴前鬧爆法國傳媒

法甲冠軍的巴黎聖日耳門，將會在歐聯迎戰阿仙奴。在賽前的記者會，主帥安歷基（Luis Enrique）就對於法國媒體只談及球隊的負面消息相當不滿。

聖日耳門雖然在法甲已取得4連冠，不過球隊在歐洲賽的目標仍未達到，球隊周二（29日）就會在歐聯的四強主場對英超的阿仙奴。不過在賽前記者會上，媒體都提到在聯賽階段時，阿仙奴以2:0擊敗過聖日耳門。安歷基回應表示：「沒有人討論我們的入球或是我們贏的比賽，就只談我們如何輸，好的。你可以說你所想要的，你可以傳遞任何你的想法。我們的思想是很出色的，隊內最不高興，最傷感的人就只有我，所以你可以想像其他人只怎麼做。」