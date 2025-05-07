歐聯｜巴黎聖日耳門迎阿仙奴 湯馬士復出迪比利受傷或左右大局

首回合巴黎聖日耳門 (PSG) 作客一球小勝阿仙奴，將領先優勢帶到5月8日凌晨3時開賽的次回合。由於形勢相當緊湊，所以任何戰術調配都會影響最終賽果。立即同大家分析一下雙方今仗需要留意的部署，有可能會決定邊隊可以躋身香港時間6月1號凌晨3時進行的歐聯決賽。

阿仙奴可唔可阻止PSG建立流暢攻勢？ PSG在歐聯4強首回合甫開賽3分鐘就憑著奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele) 先開紀錄，入球組織非常流暢。而喺上半場頭25分鐘，PSG前場6位球員經常互換位置，夏基美亦頻頻在邊路上上落落，令阿仙奴球員疲於奔命。 兵工廠領隊阿迪達 (Mikel Arteta) 指示球員作出前場壓迫同埋人釘人防守，但PSG能夠將皮球由自己禁區位置，成功差傳到中場線，作出突破，同時亦令到阿仙奴有接近7位球員失位。 今場次回合湯馬士柏迪 (Thomas Partey) 將會復出，相反丹比利有可能因傷缺陣，對槍手是好消息。不過首回合後備入替的巴高拿 (Bradley Barcola) 同干沙路拉莫斯 (Goncalo Ramos) 都有能力兼差少少取得入球，絕對不容忽視。

防守死球表現定生死？ 雖然大家都知道阿仙奴角球攻勢相當厲害，但係佢哋防守死球表現令人失望。今季歐聯曾經26次防守死球時，俾對手取得入球機會。英超方面，近兩仗亦都在防守角球時被般尼茅夫及水晶宮取得入球。首回合PSG在比賽末段的角球攻勢，馬昆奴斯 (Marquinhos) 的頭鎚考驗了門將大衛拉耶 (David Raya)。 不過PSG亦同病相憐，今季歐聯曾經28次在防守死球時，讓對手取得入球機會。首回合米基爾馬連奴(Mikel Merino) 於死球攻勢錄得一次頭鎚攻門，可惜被判越位。但係布卡約沙卡 (Bukayo Saka) 曾經於上年10月雙方聯賽階段碰頭時，右路直接自由球攻勢取得士哥。 有見及此，兩軍防守角球同死球表現，絕對有可能影響今場次回合生死戰戰局。 原文刊登於 Yahoo 體育