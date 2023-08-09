歐聯｜希臘球迷遇刺身亡98人被捕　AEK雅典對薩格勒布戴拿模改期

原定在周二（8日）舉行的一場歐聯外圍賽，希臘AEK雅典對克羅地亞薩格勒布戴拿模的比賽，因為一名球迷在衝突中遇刺身亡，比賽需要延期舉行。而當地警方表示，衝突除了有1名球迷死亡，還造成8人受傷以及98人被捕。

希臘的警察表示，有關的衝突在克羅地亞球迷進入球場後，於球隊的賽前訓練後發生，報道指約有100至120名克羅地亞的球迷與希臘球迷衝突，雙方互相投擲雜物，還有一些燃燒的物件以及石頭等，部份更拿起棍棒。在衝擊中，一名29歲希臘球迷被刺死，當地警方表示會查明肇事的人士身份。