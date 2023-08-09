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體育
2023-08-09 12:55:08

歐聯｜希臘球迷遇刺身亡98人被捕　AEK雅典對薩格勒布戴拿模改期

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AEK雅典在球場下半旗致哀。(美聯社)

AEK雅典在球場下半旗致哀。(美聯社)

原定在周二（8日）舉行的一場歐聯外圍賽，希臘AEK雅典對克羅地亞薩格勒布戴拿模的比賽，因為一名球迷在衝突中遇刺身亡，比賽需要延期舉行。而當地警方表示，衝突除了有1名球迷死亡，還造成8人受傷以及98人被捕。

希臘的警察表示，有關的衝突在克羅地亞球迷進入球場後，於球隊的賽前訓練後發生，報道指約有100至120名克羅地亞的球迷與希臘球迷衝突，雙方互相投擲雜物，還有一些燃燒的物件以及石頭等，部份更拿起棍棒。在衝擊中，一名29歲希臘球迷被刺死，當地警方表示會查明肇事的人士身份。

希臘人在球場獻花悼念遇刺球迷。(美聯社)

希臘人在球場獻花悼念遇刺球迷。(美聯社)

克羅地亞球迷兩回合禁入場

歐洲足協（UEFA）已經表示，基於安全的考量，會禁止克羅地亞的球迷出席兩回合的比賽。UEFA的聲明表示：「對昨晚雅典發生，導致有人喪生的事件，予以最強烈的譴責。」原定下星期二（15日）舉行的次回合，將會繼續安排在克羅地亞舉行，但主隊球迷不能入場。而原定的首回合賽事，會延至下周末（19日）進行。薩格勒布戴拿模亦聲明譴責暴行。

足球流氓在希臘也時有出現，希臘政府去年因為另一宗的刺殺事件，將球迷的暴行由以往最高囚6個月增至5年。當時一名19歲球迷在衝突中被殺，案件上月審理，7名涉事球迷被裁定殺人而判囚終身，另外5名球迷亦因為同謀而被判超過19年刑期。

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