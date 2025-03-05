歐聯｜德甲內訌 拜仁有力先贏利華

緊接西甲內訌後，今夜歐聯16強輪到德甲「榜首雙雄」內訌，由拜仁慕尼黑先主場鬥利華古遜。兩隊季內已3次對戰，利華古遜延續近年對戰不敗佳績；但大賽經驗始終不及拜仁，來到淘汰賽，仍信主隊可先響頭炮。(球賽編號FB8452，3月6日04:00開賽)

兩軍季內聯賽兩戰全和，而利華古遜在德盃16強作客勝1比0，現已殺入4強；但可別忘記，拜仁鋼門紐亞該仗上半場早段已領紅牌出場，少踢1人下，被對手鋒將尼敦迪拿下半場奠勝。上月利華古遜聯賽主場屢攻不下，而後顧歐聯淘汰圈附加賽的拜仁，大踢守勢波，求仁得仁，悶和而回。拜仁目前仍在德甲榜首有8分的優勢，壓住衛冕的利華古遜，心理大佔上風。