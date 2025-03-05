歐聯｜德甲內訌 拜仁有力先贏利華

緊接西甲內訌後，今夜歐聯16強輪到德甲「榜首雙雄」內訌，由拜仁慕尼黑先主場鬥利華古遜。兩隊季內已3次對戰，利華古遜延續近年對戰不敗佳績；但大賽經驗始終不及拜仁，來到淘汰賽，仍信主隊可先響頭炮。(球賽編號FB8452，3月6日04:00開賽)
兩軍季內聯賽兩戰全和，而利華古遜在德盃16強作客勝1比0，現已殺入4強；但可別忘記，拜仁鋼門紐亞該仗上半場早段已領紅牌出場，少踢1人下，被對手鋒將尼敦迪拿下半場奠勝。上月利華古遜聯賽主場屢攻不下，而後顧歐聯淘汰圈附加賽的拜仁，大踢守勢波，求仁得仁，悶和而回。拜仁目前仍在德甲榜首有8分的優勢，壓住衛冕的利華古遜，心理大佔上風。
拜仁主帥高柏尼賽前說：「我們今季將會5次對戰，對兩支德國最佳球隊來說，是有趣的對戰。己隊期待，並希望贏波。」拜仁近兩戰聯賽先4比0大炒法蘭克福，然後3比1揚威史特加，霸氣復現。
哈利卡尼歐聯生猛
這支德國班霸對上11次在淘汰賽主場出擊，只曾一次落敗，期間共入41球；賽前希望傷愈並復操的中場大將甘美治，可以披甲；而「食胡」人物當然是英格蘭射手哈利卡尼，此子自去季計起，在歐聯貢獻15球5助攻，在是項賽事無人能及。
利華古遜直入16強，球隊近期聯賽同樣連捷，主力中堅軒卡比聯賽停賽後，今場又可復出；前線又有新星科利安華迪斯壓陣，深具實力。只是由主帥沙比阿朗素上季起領軍下，球隊在大賽尚未證明實力頂級；上屆歐霸決賽在中立場慘敗，今季歐聯賽分組賽敗走利物浦及馬德里體育會，今場首回合先作客亦不值支持。
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