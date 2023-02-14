歐聯｜態勇基奧特率AC米蘭主場鬥熱刺

歐聯16強淘汰賽首回合，有久違的意甲傳統勁旅AC米蘭，望藉聖西路主場之利，好好「招呼」受傷停困擾的英超熱刺(15/02 04:00)。
「紅黑兵團」AC米蘭剛戰由在英超打拼長達十年之久、先後效力阿仙奴及車路士的法國箭頭基奧特一箭定江山，擊敗拖連奴，終止4連敗；相反熱刺在英超則以1比4受挫李斯特城，3連勝走勢告終，在缺少長休的法國一號門將洛里斯下，副選門將費沙科士打實力受外界質疑。
AC米蘭雖貴為7屆歐聯冠軍，但上次入16強已是2013/14年球季，今季已在意盃出局，意甲亦被拿玻里大幅拋離，受壓主帥皮奧利，今仗必欲在主場取勝以提高球隊士氣，相信續用上仗聯賽贏波「4-2-3-1」陣式出戰，拉菲爾利亞奧及巴謙戴亞斯，在兩側支援該仗奠勝的基奧特攻堅。
熱刺除洛里斯養傷外，中場賓坦古亞剛戰勇戰傷膝被抬離場料提早收咧，加上悍將賀積查治停賽，大大削弱防反能力，將被迫派欠大賽經驗的柏比沙亞及奧利華史基普等撐中場。王牌前鋒哈利卡尼及孫興民料與李察利臣組攻擊三叉戟，唯一利好因素或是病愈的意籍主帥干地，對上9次領軍鬥AC米蘭，8次贏波，包括2021年領國際米蘭時，曾大勝對手3比0。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)