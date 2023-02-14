歐聯｜態勇基奧特率AC米蘭主場鬥熱刺

歐聯16強淘汰賽首回合，有久違的意甲傳統勁旅AC米蘭，望藉聖西路主場之利，好好「招呼」受傷停困擾的英超熱刺(15/02 04:00)。

「紅黑兵團」AC米蘭剛戰由在英超打拼長達十年之久、先後效力阿仙奴及車路士的法國箭頭基奧特一箭定江山，擊敗拖連奴，終止4連敗；相反熱刺在英超則以1比4受挫李斯特城，3連勝走勢告終，在缺少長休的法國一號門將洛里斯下，副選門將費沙科士打實力受外界質疑。

AC米蘭雖貴為7屆歐聯冠軍，但上次入16強已是2013/14年球季，今季已在意盃出局，意甲亦被拿玻里大幅拋離，受壓主帥皮奧利，今仗必欲在主場取勝以提高球隊士氣，相信續用上仗聯賽贏波「4-2-3-1」陣式出戰，拉菲爾利亞奧及巴謙戴亞斯，在兩側支援該仗奠勝的基奧特攻堅。

