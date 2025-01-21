歐聯｜戰火重燃 長勝利物浦必攻里爾

兩支在歐聯分組賽排名前列的英超球隊，今夜碰巧分鬥兩支法甲前列分子；其中長勝軍利物浦，今晚深夜在晏菲路迎戰里爾，將會盡情發炮。足智彩開出入球中位數[3/3.5]球，大盤值博率勝主W。(球賽編號FB6432，1月22日04:00開賽)

利物浦上仗歐聯作客西甲基羅納，靠埃及球王穆罕默德沙拿下半場攻入12碼，錄得個人今屆歐聯第2球，作客小勝全取3分；並寫下分組賽6戰全勝、唯一長勝軍的佳績。

紅軍在英超頻密賽程下仍能放領，最大本錢是前線射手多、輪換充足；上仗英超便靠後備出場的烏拉圭前鋒達雲紐尼斯，補時入2球，打敗「地頭龍」賓福特。大軍除了中堅祖高美斯、前鋒迪亞高祖達，幾可夫添出擊；雖說該隊只要餘下2戰多取1分，便可篤定前8一席，但為保前領優勢，有利在淘汰賽遇較弱對手，今夜仍會全力爭勝。