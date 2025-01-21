歐聯｜戰火重燃 長勝利物浦必攻里爾

兩支在歐聯分組賽排名前列的英超球隊，今夜碰巧分鬥兩支法甲前列分子；其中長勝軍利物浦，今晚深夜在晏菲路迎戰里爾，將會盡情發炮。足智彩開出入球中位數[3/3.5]球，大盤值博率勝主W。(球賽編號FB6432，1月22日04:00開賽)
利物浦上仗歐聯作客西甲基羅納，靠埃及球王穆罕默德沙拿下半場攻入12碼，錄得個人今屆歐聯第2球，作客小勝全取3分；並寫下分組賽6戰全勝、唯一長勝軍的佳績。
紅軍在英超頻密賽程下仍能放領，最大本錢是前線射手多、輪換充足；上仗英超便靠後備出場的烏拉圭前鋒達雲紐尼斯，補時入2球，打敗「地頭龍」賓福特。大軍除了中堅祖高美斯、前鋒迪亞高祖達，幾可夫添出擊；雖說該隊只要餘下2戰多取1分，便可篤定前8一席，但為保前領優勢，有利在淘汰賽遇較弱對手，今夜仍會全力爭勝。
對手里爾上仗歐聯3比2氣走格拉茨後，暫時6戰13分排第8，包括近兩場分組賽作客全勝入5球。季前由前雷恩教練真尼斯奧帶領下，球隊已寫下近21場不敗佳績，其中加拿大箭頭約拿芬大衛，分組賽已入4球；配合老將雷米卡比拿、新星夏拉臣(Haraldsson)及借兵米曹比加攻堅，有力在紅軍防線偷雞，「入球」大值博率相對較主勝高。
維拉惡鬥摩納哥
同晚早場，阿士東維拉作客法甲「四哥」摩納哥。維拉6戰分組賽取得4勝1和1負排第5，戰績比踢英超亮麗。箭頭奧尼屈堅斯、祖漢杜蘭及摩根羅渣士，皆可獨當一面，對本屆歐聯或更有期望。對手摩納哥上仗歐聯吞阿仙奴3蛋，實力有分野；球隊6戰分組賽取得10分排16位，主場防守欠穩，近期戰績又不濟，今場遇上另一英超球隊，焗攻更危，不值熱捧。(球賽編號FB6431，1月22日01:45開賽)
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