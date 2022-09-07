歐聯︱戰爭中克服重重困難　烏克蘭薩克達作客大勝萊比錫

烏克蘭戰事仍然持續，不過當地的足球聯賽已經重開。而自2014年開始就「流離失所」的烏克蘭球會薩克達，在歐聯賽事為烏克蘭國民帶來丁點的喜悅，球隊在分組首戰以4:1大勝德國的RB萊比錫。

以頓涅茨克作為根據地的薩克達，主場早已因為俄羅斯2014年入侵以及當地親俄武裝份子影響，而撤離了自己的主場。不過薩克達未有因為戰事而影響球隊。在多次的搬遷後，今季暫寄居於基輔。但因為俄羅斯的入侵，國際足協（FIFA）批准烏克蘭的外援球員無條件與球會暫時中止合約，令球隊頓時在夏季轉會窗失去多位主力。也促使球隊興訟向FIFA索償。

門將上半場犯大錯致落後

在周二(6日)晚的歐聯分組賽，薩克達先作客德國，面對萊比錫。開賽16分鐘舒維特（Marian Shved）把握萊比錫門將古拉斯（Peter Gulacsi）的嚴重錯誤，輕鬆為球隊半場領先。萊比錫換邊後，一度由施馬根（Mohamed Simakan）的入球追平。不過舒維特1分鐘後的射門，連橫省中兩名對方守將，令薩克達又再領先。而21歲的麥杜克（Mykhaylo Mudryk）在76分鐘建功，加上拉仙拿查奧爾（Lassina Traore）的入球，薩克達意外地大勝萊比錫。

隊長的史迪彭尼高（Taras Stepanenko）賽後表示：「我無法想像，我們可以在如此一場比賽取得4球。不過我們是打得好，我認為我們今晚是值得這個結果。我在這球隊已經超過10年，這是一支新的隊伍，但這批年輕球員很多來自薩克達的青訓系統，所以他們都有薩克達的精神，而這幫助我們很多。」