歐聯｜戰績同樣勇猛 多蒙特巴塞勢鬥攻

聯賽表現反覆，遠遠落後榜首的德甲「蜜蜂兵團」多蒙特，在歐聯分組賽卻振現生猛；今夜在主場迎戰同分的西甲勁旅巴塞隆拿，又會放手一搏，入球中位數[3/3.5]球，必取「大」盤。(球賽編號FB5096，12月12日04:00開賽)
上屆歐聯亞軍多蒙特，今夏由紐尼沙軒任教，在國內戰績反覆，聯賽13戰後已落後榜首拜仁慕尼黑12分，期間從未試過在聯賽連捷。在德盃亦已受挫禾夫斯堡出局，可幸在歐聯或因對手參差，可肆意搶攻；暫時分組賽5戰4勝1負，曾大炒布魯日、些路迪及上仗的薩格勒布戴拿模，但作客西甲的「歡喜冤家」皇家馬德里，上半場由快馬當耶爾馬倫及英格蘭新星吉廷斯入波，領先2球，但最終反輸2比5，但上半場表現令人留下深刻印象。
多蒙特主場8勝1和
「蜜蜂兵團」季內主場醒神，上仗聯賽主場被拜仁慕尼黑逼和1比1前，季內聯賽加上歐聯寫下8戰全勝；從史特加加盟的畿內亞射手施奴古拉斯已完全康復，今場又會正選掛帥，配合已連續4戰士哥的吉廷斯，以及上仗聯賽只後備出場的荷蘭快馬當耶爾馬倫，面對近期入得失得的巴塞隆拿，未必輸蝕。
今夜一大焦點，當然是早年效力多蒙特4季兼兩捧聯賽冠軍的射手羅拔利雲度夫斯基，跟巴塞的德國教練費歷克，今場一齊作客「倒戈」。巴塞近期走勢變得反覆，各項賽事計近6戰勝和負各2，聯賽榜優勢幾近全失；值得安慰是歐聯已直落贏4場入17球，包括曾在主場4比1大破德甲班霸拜仁。
耶馬爾奧莫支援利雲
巴塞新星耶馬爾自從上月尾傷愈復出3仗以來，未有士哥；但近兩仗踢正選俱交出助攻，由他跟拉芬夏比洛尼在兩側輔助攻堅，配合攻中丹尼爾奧莫後上，始終是「地上最強」最大入球本錢。既然巴塞能夠主場大炒拜仁，季內作客大小賽事13場瘋入37球，今場跟多蒙特會合演一場精彩入球騷。
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