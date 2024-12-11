歐聯｜戰績同樣勇猛 多蒙特巴塞勢鬥攻

上屆歐聯亞軍多蒙特，今夏由紐尼沙軒任教，在國內戰績反覆，聯賽13戰後已落後榜首拜仁慕尼黑12分，期間從未試過在聯賽連捷。在德盃亦已受挫禾夫斯堡出局，可幸在歐聯或因對手參差，可肆意搶攻；暫時分組賽5戰4勝1負，曾大炒布魯日、些路迪及上仗的薩格勒布戴拿模，但作客西甲的「歡喜冤家」皇家馬德里，上半場由快馬當耶爾馬倫及英格蘭新星吉廷斯入波，領先2球，但最終反輸2比5，但上半場表現令人留下深刻印象。

多蒙特主場8勝1和

「蜜蜂兵團」季內主場醒神，上仗聯賽主場被拜仁慕尼黑逼和1比1前，季內聯賽加上歐聯寫下8戰全勝；從史特加加盟的畿內亞射手施奴古拉斯已完全康復，今場又會正選掛帥，配合已連續4戰士哥的吉廷斯，以及上仗聯賽只後備出場的荷蘭快馬當耶爾馬倫，面對近期入得失得的巴塞隆拿，未必輸蝕。