歐聯｜拜仁慕尼黑卡尼「啞火」　16強首回合不敵拉素

在德甲聯賽遭利華古遜拋離，拜仁慕尼黑在歐聯的16強也未能及時反彈，在法國守將烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）下半場輸12碼兼被逐下，球隊全場射門17次卻0中，包括射手哈利卡尼（Harry Kane）4次射門2次被擋下及2次不中目標，令拜仁在首回合作客以0:1不敵拉素。而同日的另一場比賽，法甲冠軍的巴黎聖日耳門就以2:0擊敗西班牙的皇家蘇斯達。

剛在聯賽以0:3不敵利華古遜，拜仁哀兵作客羅馬的奧林匹高球場。然而上半場兩隊其實都欠缺具威脅的埋門，拜仁最多僅有甘美治（Joshua Kimmich）接應隊友傳送，禁區左路起腳炒高，半場雙方互交白卷。