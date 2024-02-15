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體育
2024-02-15 11:56:00

歐聯｜拜仁慕尼黑卡尼「啞火」　16強首回合不敵拉素

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卡尼賽後望向拜仁球迷。(路透社)

卡尼賽後望向拜仁球迷。(路透社)

在德甲聯賽遭利華古遜拋離，拜仁慕尼黑在歐聯的16強也未能及時反彈，在法國守將烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）下半場輸12碼兼被逐下，球隊全場射門17次卻0中，包括射手哈利卡尼（Harry Kane）4次射門2次被擋下及2次不中目標，令拜仁在首回合作客以0:1不敵拉素。而同日的另一場比賽，法甲冠軍的巴黎聖日耳門就以2:0擊敗西班牙的皇家蘇斯達。

剛在聯賽以0:3不敵利華古遜，拜仁哀兵作客羅馬的奧林匹高球場。然而上半場兩隊其實都欠缺具威脅的埋門，拜仁最多僅有甘美治（Joshua Kimmich）接應隊友傳送，禁區左路起腳炒高，半場雙方互交白卷。

 

卡尼與拜仁今仗都攻門欠銳。(路透社) 拉素首回合1:0擊敗拜仁慕尼黑。(路透社) 拉素首回合1:0擊敗拜仁慕尼黑。(路透社) 拉素首回合1:0擊敗拜仁慕尼黑。(路透社) 拉素首回合1:0擊敗拜仁慕尼黑。(路透社) 拉素首回合1:0擊敗拜仁慕尼黑。(路透社) 恩莫比尼的12碼為拉素取勝。(路透社)

換邊後拜仁還未取得機會，後防就出現錯漏。烏柏美卡奴禁區內的攔截，卻踩中拉素古斯達夫伊薩臣（Gustav Isaksen）腳脛，球證判罰12碼外，更直接紅牌將烏柏美卡奴驅逐。拉素由恩莫比尼（Ciro Immobile）操刀12碼中鵠，為主場的拉素取得領先。落後兼少打一人的拜仁反撲無力之下，最終首回合以0:1不敵拉素。次回合在3月5日進行。

聖日耳門2:0領先皇蘇

至於另一邊廂的巴黎聖日耳門，在16強主場先對皇蘇。下半場先由基利安麥巴比（Kylian Mbappe）打開紀錄，之後巴高拿（Bradley Barcola）再下一城，協助聖日耳門在首回合領先2:0。

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麥巴比先為聖日耳門取得領先。(路透社) 巴高拿為聖日耳門射成2:0。(路透社) 巴黎聖日耳門首回合2:0擊敗皇家蘇斯達。(路透社) 巴黎聖日耳門首回合2:0擊敗皇家蘇斯達。(路透社) 巴黎聖日耳門首回合2:0擊敗皇家蘇斯達。(路透社) 巴黎聖日耳門首回合2:0擊敗皇家蘇斯達。(路透社)
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