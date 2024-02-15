歐聯｜拜仁慕尼黑卡尼「啞火」　16強首回合不敵拉素

在德甲聯賽遭利華古遜拋離，拜仁慕尼黑在歐聯的16強也未能及時反彈，在法國守將烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）下半場輸12碼兼被逐下，球隊全場射門17次卻0中，包括射手哈利卡尼（Harry Kane）4次射門2次被擋下及2次不中目標，令拜仁在首回合作客以0:1不敵拉素。而同日的另一場比賽，法甲冠軍的巴黎聖日耳門就以2:0擊敗西班牙的皇家蘇斯達。
剛在聯賽以0:3不敵利華古遜，拜仁哀兵作客羅馬的奧林匹高球場。然而上半場兩隊其實都欠缺具威脅的埋門，拜仁最多僅有甘美治（Joshua Kimmich）接應隊友傳送，禁區左路起腳炒高，半場雙方互交白卷。
換邊後拜仁還未取得機會，後防就出現錯漏。烏柏美卡奴禁區內的攔截，卻踩中拉素古斯達夫伊薩臣（Gustav Isaksen）腳脛，球證判罰12碼外，更直接紅牌將烏柏美卡奴驅逐。拉素由恩莫比尼（Ciro Immobile）操刀12碼中鵠，為主場的拉素取得領先。落後兼少打一人的拜仁反撲無力之下，最終首回合以0:1不敵拉素。次回合在3月5日進行。
聖日耳門2:0領先皇蘇
至於另一邊廂的巴黎聖日耳門，在16強主場先對皇蘇。下半場先由基利安麥巴比（Kylian Mbappe）打開紀錄，之後巴高拿（Bradley Barcola）再下一城，協助聖日耳門在首回合領先2:0。