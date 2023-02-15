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體育
2023-02-15 11:18:59

歐聯︱拜仁首回合作客1球領先聖日耳門　麥巴比兩次詐糊

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麥巴比今仗兩次入球被判無效。(美聯社)

麥巴比今仗兩次入球被判無效。(美聯社)

歐聯淘汰賽在周二（14日）晚展開，2020年決賽的翻版，德國的拜仁慕尼黑作客面對法國的巴黎聖日耳門，而賽果同樣亦複製，2020年拜仁的英雄京士利高文（Kingsley Coman），今仗同樣建功，以一樣的比數1:0小勝PSG，首回合暫時領先。

有傷在身的基利安麥巴比（Kylian Mbappe）今仗先列後備，半場的時間拜仁雖然有多次的攻門，但還是無法攻破PSG門將的當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）。不過換邊後僅8分鐘，拜仁就將比數改寫，高文接應艾方素戴維斯（Alphonso Davies）的傳中，遠柱撞射地波，終為拜仁打破悶局。

兩隊賽前為土耳其及敘利亞地震死傷者默哀。(路透社) 高文的入球，為拜仁取得領先。(路透社) 麥巴比今仗兩度「食詐糊」。(路透社)

落後的PSG，之後換入麥巴比，希望在主場追回劣勢。這位法國的射手確實有兩次入球機會，先是把握尼馬（Neymar）的射門，被門將的恩尼森馬（Yann Sommer）擋出不遠補中，而之後亦把握紐奴文迪斯（Nuno Mendes）的助攻勁射，可是兩球都因為麥巴比或隊友的越位，而令入球無效。

拜仁雖然在補時，有守將的班捷文柏華特（Benjamin Pavard）領第2面紅牌被逐，不過拜仁仍以1球擊敗PSG，次回合在3月8日由拜仁主場。

米蘭首回合1:0領先熱刺

至於同日的另一場比賽，AC米蘭主場對熱刺。米蘭開賽7分鐘，已由巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）把握隊友的射門被擋出不遠而補中。作客的熱刺其實都有追平的機會，只是哈利卡尼（Harry Kane）的補射僅僅中楣底彈出。最後米蘭主場守住1:0的比數，次回合將在下月上演。

戴亞斯的入球為米蘭首回合領先。(路透社) 戴亞斯的入球為米蘭首回合領先。(路透社)
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