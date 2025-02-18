歐聯｜拜仁「淘附」襲些路迪 主場大勝晉級正「路」

拜仁近期鋒芒稍斂，首回合強陣出訪蘇格蘭，憑法國翼鋒米高奧利斯及王牌射手哈利卡尼入波，下半場早段已2球領先；但之後放軟手腳，全場埋門比對手少，最終被對手賽前確認不用停賽的日本前鋒前田大然破蛋，拜仁僅勝2比1而回。之後返回聯賽的榜首大戰作客利華古遜，拜仁居然全場錄得零中框射門下，悶和對手，有運地保住大好前領優勢。

拜仁主帥高柏尼對球隊近況回落，不以為然，並指球隊在對上各項正式賽事14戰，有8次最少入3球；而且季內22戰聯賽已勁入65球，火力不用懷疑。事實上，這支上屆歐聯4強分子，過去20場歐聯主場錄得16勝，包括今屆4戰主場全勝入14球失3球，今場出線關鍵戰，是時候回復「真身」。

些路迪焗攻或大敗

對手些路迪在蘇超更以13分拋離第2位的格拉斯哥流浪，但今輪只是該會12年來首度出戰歐聯淘汰賽，實力在歐洲只站在二、三線；上次交手表現已比預期好，今場要平反敗局，預料主帥羅渣士會派出祖達、前田大然及阿當伊達三叉戟攻堅，但球隊季內歐戰4場作客2和2負失11球，焗攻求勝，只怕輸得轟烈。