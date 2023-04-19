歐聯︱拿玻里大熱倒灶　次回合僅和米蘭八強出局

意甲榜首的拿玻里，在歐聯八強被上季意甲冠軍的AC米蘭淘汰。在八強的次回合，拿玻里主場僅與米蘭打平1:1，兩回合輸1:2被淘汰。

在八強的抽籤出爐，拿玻里與另外兩支的意甲代表AC米蘭及國際米蘭同在一旁，而另一隊只有葡萄牙的賓菲加，成功避開了皇家馬德里、車路士、曼城及拜仁慕尼黑列強，被視為晉級決賽的大熱。即使首回合落後米蘭一球，但仍被視為有力反勝，尤其今仗拿玻里有射手的域陀奧森漢（Victor Osimhen）復出。