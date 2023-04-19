歐聯︱拿玻里大熱倒灶　次回合僅和米蘭八強出局

意甲榜首的拿玻里，在歐聯八強被上季意甲冠軍的AC米蘭淘汰。在八強的次回合，拿玻里主場僅與米蘭打平1:1，兩回合輸1:2被淘汰。
在八強的抽籤出爐，拿玻里與另外兩支的意甲代表AC米蘭及國際米蘭同在一旁，而另一隊只有葡萄牙的賓菲加，成功避開了皇家馬德里、車路士、曼城及拜仁慕尼黑列強，被視為晉級決賽的大熱。即使首回合落後米蘭一球，但仍被視為有力反勝，尤其今仗拿玻里有射手的域陀奧森漢（Victor Osimhen）復出。
兩隊齊射失12碼
然而拿玻里主場再戰米蘭，仍然是諸事不順，雖然門將的阿歷斯美列特（Alex Meret）在22分鐘撲出了基奧特（Olivier Giroud）的12碼，然而前場的一次傳球失誤後，米蘭的拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）策動反擊，單人匹馬從後場推進至禁區，並橫傳予基奧特射入，令米蘭半場領先1:0。
拿玻里在換邊之後雖然繼續搶攻，到82分鐘同樣獲得12碼，不過基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）主射亦被邁治蘭（Mike Maignan）撲出，兩軍同樣射失12碼。縱使奧森漢在補時頂入終於為拿玻里追平，不過已為時已晚，拿玻里在主場僅和1:1之下，兩回合輸1:2被米蘭淘汰。