歐聯｜拿玻里撼法蘭克福 火熱射手對戰

歐洲其中一支最強勢球隊拿玻里，香港時間今晚深夜在歐聯16強，先作客德甲法蘭克福(22/02 04:00)，不單是檢閱實力的良機，更會是雙方火熱射手較技的盛宴。

在意甲拋離次席國際米蘭15分的拿玻里，看來要取得自1990年以來首次聯賽冠軍機會，高唱入雲。這支意甲南部大會，今季表現火熱，在歐聯分組賽壓倒利物浦首名出線外，並以6戰20球成為分組賽入球最多的一隊。尼日利亞射手域陀奧森漢年初傷愈後，如出柙猛虎，計近7場聯賽入9球，成為史上其中一位最快在職業生涯攻入100球的著名球員，尤勝球王基斯坦奴朗拿度及美斯，暫時以18球高踞聯賽射手榜首位；今場有機會跟上仗聯賽退居後備的夏榮羅辛奴及基奧雲尼施蒙尼，合演三叉戟。