歐聯｜拿玻里撼法蘭克福 火熱射手對戰

歐洲其中一支最強勢球隊拿玻里，香港時間今晚深夜在歐聯16強，先作客德甲法蘭克福(22/02 04:00)，不單是檢閱實力的良機，更會是雙方火熱射手較技的盛宴。
在意甲拋離次席國際米蘭15分的拿玻里，看來要取得自1990年以來首次聯賽冠軍機會，高唱入雲。這支意甲南部大會，今季表現火熱，在歐聯分組賽壓倒利物浦首名出線外，並以6戰20球成為分組賽入球最多的一隊。尼日利亞射手域陀奧森漢年初傷愈後，如出柙猛虎，計近7場聯賽入9球，成為史上其中一位最快在職業生涯攻入100球的著名球員，尤勝球王基斯坦奴朗拿度及美斯，暫時以18球高踞聯賽射手榜首位；今場有機會跟上仗聯賽退居後備的夏榮羅辛奴及基奧雲尼施蒙尼，合演三叉戟。
法福高路梅安尼大爆發
拿玻里大勇，鋒力超強，但近2屆在歐霸先後於32強及上屆淘汰圈附加賽受挫巴塞隆拿出局；計歐戰大賽經驗，稍不及應屆歐霸盟主法蘭克福。不斷「升呢」的法蘭克福，今屆成為歷來第11支躋身歐聯淘汰賽的德甲球隊；在2021年夏天上任的奧地利教練加士拿麾下，該會歐戰19場僅2次落敗，當中主場9戰僅1負，而上屆封王歐霸路上，曾在8強淘汰巴塞隆拿。
跟拿玻里一樣，法蘭克福擁有勇猛射手、法國國腳高路梅安尼，此子亦同樣在近期發力，近6戰入7球；跟好拍檔日本翼鋒鎌田大地，在球隊對上3場歐聯分組賽攻入的6球中佔5球，球隊再挾近4戰德甲主場全勝兼入12球下，不會懼怕意甲新興力量拿玻里進襲。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)