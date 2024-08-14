歐聯｜摩連奴領軍費倫巴治　加時遭法國里爾淘汰

葡萄牙籍教頭的摩連奴（Jose Mourinho），帶領土耳其的費倫巴治在歐聯外圍賽止步。球隊在第3圈的外圍賽，在加時階段被法國的里爾迫和1:1，兩回合以總比數2:3出局，將轉戰歐霸盃。

「摩爹」今季加盟費倫巴治卻在歐洲賽事未有好開始，球隊上一圈驚險下擊敗瑞士的盧加諾晉級。今次第3圈對上里爾，首回合輸1:2。在回到主場，費倫巴治即使佔盡主動，但仍是難獲破門之法，要到下半場的補時1分鐘，才因為里爾的戴基迪（Bafode Diakite）「擺烏龍」.，將總比數追平。費倫巴治在次回合法定時間以1:0取勝，兩回合總比數追平2:2，雙方要進入加時分勝負。