歐聯｜摩連奴領軍費倫巴治　加時遭法國里爾淘汰

葡萄牙籍教頭的摩連奴（Jose Mourinho），帶領土耳其的費倫巴治在歐聯外圍賽止步。球隊在第3圈的外圍賽，在加時階段被法國的里爾迫和1:1，兩回合以總比數2:3出局，將轉戰歐霸盃。
「摩爹」今季加盟費倫巴治卻在歐洲賽事未有好開始，球隊上一圈驚險下擊敗瑞士的盧加諾晉級。今次第3圈對上里爾，首回合輸1:2。在回到主場，費倫巴治即使佔盡主動，但仍是難獲破門之法，要到下半場的補時1分鐘，才因為里爾的戴基迪（Bafode Diakite）「擺烏龍」.，將總比數追平。費倫巴治在次回合法定時間以1:0取勝，兩回合總比數追平2:2，雙方要進入加時分勝負。
雖然里爾在加時有艾沙文迪（Aissa Mandi）直接紅牌被逐，可是費倫巴治在加時第28分鐘被罰12碼，加拿大國腳的約拿芬大衛（Jonathan David）操刀，為里爾在總比數領先3:2。而費倫巴治縱使打多個仍為時已晚，最終不敵里爾，未能晉身歐聯的附加賽，今季需要轉戰歐霸盃。
格流主場不敵基輔戴拿模
其他外圍賽的賽果，蘇格蘭的格拉斯哥流浪在主場以0:2不敵烏克蘭的基輔戴拿模，兩回合輸1:3出局。阿塞拜疆球會卡拉巴克，作客與保加利亞的盧多格德斯演入球騷，首回合主場輸1:2的卡拉巴克。次回合作客以3:2追平對手，在加時卡拉巴克把握機會下轟入4球，在加時以7:2大勝，總比數8:4晉級。