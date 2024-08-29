歐聯｜新模式36支參賽球隊排位已定　今晚凌晨抽籤

新一季的歐聯將採取新的賽制，分組賽以「瑞士制」配對進行，令參賽球隊增至36隊。而在周二及三（27、28日）完成外圍賽之後，全部球隊的檔次已經確定，並會在香港時間周五（30日）凌晨零時舉行抽籤。
克羅地亞的薩格勒布戴拿模、塞爾維亞的貝爾格萊德紅星、法國的里爾及斯洛伐克的施洛雲，在周三成為最後4隊的附加賽晉級球隊後。新季參與歐聯分組賽的36支球隊已定。而抽籤會在香港時間周五的凌晨零時進行，首圈賽事在9月17至19日展開。
在新的「瑞士制」配對之下，每支球隊不再時在一個分組進行主客賽事，而是分為4個檔次，與每個檔次的2支球隊進行1場主場及1場作客，合共8場的分組賽，並以最後名次來定下晉級球隊。而同一個國家的球隊不會對賽，也不會與同一個國家的對手對賽多過2次。在首輪聯賽的首8支球隊會直入16強，而第9至24名球隊會進行兩回合的附加賽爭取晉級16強。同樣的模式也套用在歐霸盃及歐協聯上，因此今屆賽事不會有分組賽後跌落次一級賽事的情況。
歐聯分組檔次：
第一檔次：皇家馬德里（西班牙）、曼城（英格蘭）、拜仁慕尼黑（德國）、巴黎聖日耳門（法國）、利物浦（英格蘭）、國際米蘭（意大利）、多蒙特（德國）、RB萊比錫（德國）、巴塞隆拿（西班牙）
第二檔次：利華古遜（德國）、馬德里體育會（西班牙）、阿特蘭大（意大利）、祖雲達斯（意大利）、賓菲加（葡萄牙）、阿仙奴（英格蘭）、布魯日（比利時）、薩克達（烏克蘭）、AC米蘭（意大利）
第三檔次：飛燕諾（荷蘭）、士砵亭（葡萄牙）、PSV燕豪芬（荷蘭）、薩格勒布戴拿模（克羅地亞）、薩爾斯堡（奧地利）、里爾（法國）、貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）、青年人（瑞士）、些路迪（蘇格蘭）
第四檔次：施洛雲（斯洛伐克）、摩納哥（法國）、布拉格斯巴達（捷克）、阿士東維拉（英格蘭）、博洛尼亞（意大利）、基羅納（西班牙）、史特加（德國）、格拉茨（奧地利）、比斯特（法國）