歐聯｜新模式36支參賽球隊排位已定　今晚凌晨抽籤

新一季的歐聯將採取新的賽制，分組賽以「瑞士制」配對進行，令參賽球隊增至36隊。而在周二及三（27、28日）完成外圍賽之後，全部球隊的檔次已經確定，並會在香港時間周五（30日）凌晨零時舉行抽籤。

克羅地亞的薩格勒布戴拿模、塞爾維亞的貝爾格萊德紅星、法國的里爾及斯洛伐克的施洛雲，在周三成為最後4隊的附加賽晉級球隊後。新季參與歐聯分組賽的36支球隊已定。而抽籤會在香港時間周五的凌晨零時進行，首圈賽事在9月17至19日展開。