歐聯︱曼城主場狂省7粒　夏蘭特入5球再創歷史

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）成為歐洲頂級賽史上最快以及最年輕取得30個入球的球員，他在周二（14日）的歐聯16強次回合，個人獨取5球，協助曼城次回合主場大勝德甲的RB萊比錫7:0，以總比數8:1將對手淘汰，同時夏蘭特也是歐聯史上第3個單場入5球的球員。

首回合只能與萊比錫踢成1:1，次回合曼城主場強攻對手，但是面對萊比錫的頑抗，到22分鐘才找到缺口。曼城的角球開出後，洛迪卡斯簡迪（Rodri）的頭槌，皮球觸及軒歷治斯（Benjamin Henrichs）的手臂，球證翻看VAR後決定判處12碼。夏蘭特操刀射入，藍月亮取得領先。2分鐘後，奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）的射門雖然中楣彈出，不過夏蘭特催前補中，迅速為曼城擴大比數。在上半場的補時，曼城再一次攻門中柱，雖然對手快步解圍，不過夏蘭特還是及時趕至將球撞回網窩，半場曼城已領先3球，而且夏蘭特已完成帽子戲法。