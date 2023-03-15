歐聯︱曼城主場狂省7粒　夏蘭特入5球再創歷史

艾寧夏蘭特（Erling Haaland）成為歐洲頂級賽史上最快以及最年輕取得30個入球的球員，他在周二（14日）的歐聯16強次回合，個人獨取5球，協助曼城次回合主場大勝德甲的RB萊比錫7:0，以總比數8:1將對手淘汰，同時夏蘭特也是歐聯史上第3個單場入5球的球員。
首回合只能與萊比錫踢成1:1，次回合曼城主場強攻對手，但是面對萊比錫的頑抗，到22分鐘才找到缺口。曼城的角球開出後，洛迪卡斯簡迪（Rodri）的頭槌，皮球觸及軒歷治斯（Benjamin Henrichs）的手臂，球證翻看VAR後決定判處12碼。夏蘭特操刀射入，藍月亮取得領先。2分鐘後，奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）的射門雖然中楣彈出，不過夏蘭特催前補中，迅速為曼城擴大比數。在上半場的補時，曼城再一次攻門中柱，雖然對手快步解圍，不過夏蘭特還是及時趕至將球撞回網窩，半場曼城已領先3球，而且夏蘭特已完成帽子戲法。
下半場的曼城未有收步，更在49分鐘就由根度簡（Ilkay Gundogan）禁區頂射入，將比數再拉開。而夏蘭特在53及57分鐘再入多兩球，成為繼美斯（Lionel Messi）及路爾斯阿祖安奴（Luiz Adriano）後，史上第3個在歐聯單場取得5個入球的球員。而迪布尼在補時階段再建一功後，曼城最終以7:0大勝完場。兩回合曼城以8:1將萊比錫淘汰。
國米悶和波圖晉級
去季執掌多蒙特時與夏蘭特共事的萊比錫主帥馬高路斯（Marco Rose）賽後只能說：「與哥迪奧拿（Pep Guardiola）及留在曼城，對他的是，非常、非常的好。」
至於另一場的比賽，意甲的國際米蘭雖然作客波圖只能踢平0:0，不過國米足以憑首回合的一個入球，以總比數1:0將對手淘汰，晉級八強。