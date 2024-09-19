歐聯｜曼城主場遭國際米蘭悶和　基羅納門將失誤累負巴黎聖日耳門

歐聯聯賽階段的首場賽事，英超的曼城在主場只能與意甲的國際米蘭踢平0:0。至於同屬城市足球集團的西甲球會基羅納，首次出席歐聯，作客法國卻因為門將在90分鐘「屙蛋」，令球隊以0:1不敵巴黎聖日耳門。 由前屆歐聯冠軍曼城與亞軍的國米，再度上演的決賽翻版戲碼。曼城今次主場雖然向國米強攻，但半場就有中場的奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）因傷被換走。由重返藍月亮的根度簡（Ilkay Gundogan）代替，可是曼城還是在全場22次攻門之下，仍苦無破關之法，最終雙方只能以0:0言和，各得1分。

哥帥：對手是防守專家 曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後被問到再對國米未能取得入球時表示：「我們面對是完全不同的球隊。我仍然是非常，非常滿意我們的表現，特別是他們如何防守，他們在這方面是專家，很強大，他們難以置信地互相協助，所以你不能期望可以創造大量機會。」對於在英超已攻入9球的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在今場的表現，哥帥就指：「那裡有6個球員包圍着他，後面3個，前面3個。這對於任何球員都是困難。我們嘗試利用空位，所以為何根度簡會有幾次機會。我知道國米會這樣踢，這應該讚揚他們。我們創造了數個明顯機會，就是我們無法入球。」 至於曼城的集團同系球會基羅納，今屆首次出戰歐聯就輸波。在作客面對法甲冠軍的巴黎聖日耳門，球隊在大多數時間都力保不失，但到90分鐘的時候，聖日耳門的紐奴文迪斯阿歷山大（Nuno Mendes）在禁區窄位起腳，基羅納門將的加辛尼加（Paulo Gazzaniga）「屙蛋」，令球隊最終以0:1飲恨。