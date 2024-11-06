歐聯｜曼城作客不敵士砵亭　利物浦主場大勝利華古遜

歐聯聯賽階段進行第4輪賽事，這一輪多場矚目大戰。當中，即將轉投曼聯的艾摩廉（Ruben Amorim）帶領葡萄牙的士砵亭主場以4:1反勝曼城，向哥迪奧拿（Pep Guardiola）施下馬威。至於上季帶領利華古遜保持長期不敗的沙比阿朗素（Xabi Alonso），領兵回歸晏菲路就被利物浦大炒4:0。而皇家馬德里也在主場不敵意甲的AC米蘭。 完成下星期聯賽才會到曼聯報到，艾摩廉在這場歐聯再次對上哥迪奧拿領軍的曼城。藍月亮開賽4分鐘，在前場搶甩士砵亭的腳下球，由菲爾科頓（Phil Foden）建功取得領先。不過曼城領先半個多小時後，在38分鐘就被扳平，士砵亭的反擊，瑞典前鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）接應隊友直線，為球隊半場追平1:1。換邊後1分鐘，麥斯阿拿奧祖（Maximiliano Araujo）與隊友的配合，在禁區內為士砵亭反超前2:1。之後曼城在49分鐘輸12碼，基奧基尼斯為球隊射成3:1。曼城之後都因為士砵亭球員被指禁區內手球，獲得12碼，但艾寧夏蘭特（Erling Haaland ）操刀中楣彈出。基奧基尼斯在80分鐘又為士砵亭操刀12碼，最終令球隊以4:1大勝，這是曼城自2020年9月以來的最大敗仗。

即將離隊的艾摩廉賽後獲球員抱起歡呼，他表示：「我想這是很清晰的里程碑，是大家的重要時刻，這結果有助於向球迷說聲告別。我認為所有人都值得這時刻，我們在艾華拉迪球場都很快樂，以這方式結束是令人感動的，我認為大家都值得。」 利物浦全勝排榜首 至於另一支英超隊伍的利物浦，在史洛治（Arne Slot）領軍下繼續在歐聯保持全勝。球隊主場迎接前利物浦中場的沙比阿朗素帶領利華古遜歸來。上半場雙方互無紀錄，不過路爾斯戴亞斯（Luis Diaz）在61分鐘為紅軍打開紀錄，之後加普（Cody Gakpo）2分鐘後增添比數，而戴亞斯在83分鐘及補時階段再攻入兩球，個人完成帽子戲法之下，帶領利物浦以4:0大勝。由於另一支全勝的阿士東維拉在周三（6日）晚才出場，故利物浦暫時成為今屆聯賽階段4戰全勝的隊伍排榜首。

AC米蘭3:1擊敗皇馬 上屆冠軍皇家馬德里的主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti），過去兩度帶領AC米蘭贏過歐聯冠軍，而在本輪他帶領的皇馬遇上了米蘭。作客的米蘭在12分鐘先由馬歷泰奧（Malick Thiaw）先開紀錄，不過失落金球獎的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）在23分鐘主射12碼為皇馬追平。但是艾華路莫拉達（Alvaro Morata）在39分鐘建功，令米蘭半場領先2:1。下半場紅黑兵團由雷恩達斯（Tijjani Reijnders）再下一城，令球隊作客贏皇馬3:1。 蘇格蘭的些路迪在今輪交出好戲，球隊主場面對德甲的RB萊比錫，雖然在23分鐘先落後，不過尼古拉斯古恩（Nicolas Kuhn）上半場梅開二度為些路迪反超前，加上旗手怜央下半場再建一功，令些路迪以3:1反勝。至於意甲的祖雲達斯就與今屆賽事表現突出的法甲代表里爾踢平1:1。而多蒙特在主場就以1:0小勝奧地利的格拉茨，意大利的博洛尼亞就主場以0:1不敵法甲的摩納哥。荷蘭的PSV燕豪芬主場4:0大勝西班牙的基羅納，而克羅地亞的薩格勒布戴拿模作客4:1擊敗斯洛伐克的施洛雲。

▼皇家馬德里對AC米蘭比賽精華▼

▼些路迪對RB萊比錫比賽精華▼

▼里爾對祖雲達斯比賽精華▼