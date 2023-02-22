歐聯｜曼城作客硬撼RB萊比錫

歐聯大戰前未能保住英超榜首的「藍月」曼城，今晚香港時間深夜在歐聯16強淘汰賽首回合，先作客「老對手」RB萊比錫(23/02 04:00)，誓要重回勝軌兼報回上屆作客敗辱。

曼城上屆在分組賽作客以1比2受挫RB萊比錫前，曾保持連續15場鬥德甲球會不敗佳績，包括上屆首循環分組賽以6比3先贏對手一仗；而且在主帥哥迪奧拿麾下，雖然仍未能圓「終極」之夢、一嘗歐聯封王滋味，但已連續5屆在16強過關，照理今場只遇德甲的RB萊比錫，算是抽得一支「好籤」。

不過，曼城今屆雖加入「射球機器」艾寧夏蘭特，這位從德甲加盟的挪威人亦極速融入，上陣23次攻入26球，但近期腳風欠順，剛戰圍攻下游的諾定咸森林至末段被逼和1比1，未能分數上反壓阿仙奴，要回到英超次席，而且計近5場作客只嘗一勝，今戰遇上「老對手」RB萊比錫，難掉以輕心。

藍月門將艾達臣摩拉斯賽前表示，他要贏歐聯的夢想跟哥迪奧拿一樣，但說：「對方是一支出色球隊及擁有出色的球員壓陣，歐聯不會有易踢的仗，希望我隊在首回合先取得佳績。」上屆兩回合交手俱取得士哥的翼鋒馬列斯，今場有機會重返正選，跟基亞利殊及艾寧夏蘭特攻堅。

