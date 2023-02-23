歐聯︱曼城作客遭RB萊比錫逼和1:1 國米小勝波圖一球

歐聯十六強首回合，曼城作客RB萊比錫，兩軍各踢半場好波，終賽和1:1。曼城踢回4-3-3陣式，馬列斯重返正選，與基亞利殊、夏蘭特組成鋒線，迪布尼因病缺陣。萊比錫首席射手尼干古先列後備，由安達施華、添姆雲拿掛帥，配合科斯貝治、蘇保斯拿爾。

曼城開賽後便主宰戰局，27分鐘，曼城的前場壓迫令沙法舒拿加在中後場傳送失誤，根度簡助攻予馬列斯射入，領先1:0。9分鐘後，貝拿度施華殺入禁區後傳至左路，基亞利殊起腳不中目標，藍月半場領先萊比錫1球；萊比錫易邊後改善表現，哈史頓保左路傳中，軒歷斯僅頂高，之後安達施華扭過阿簡治後起腳，被出迎的艾達臣擋出。70分鐘，哈史頓保開出角球，法迪奧力壓面前魯賓迪亞斯、艾達臣頂入，萊比錫終追平。曼城差點在73分鐘再度領先，基亞利殊從左路突破後回傳，根度簡射遠柱，巴拉斯域治飛身撲走，兩軍最終以1:1言和。

哥迪奧拿滿意和波 反問記者「以為我們會贏5:0？」

領隊哥迪奧拿賽後坦言收貨，並解釋球隊表現不錯，故最終沒作任何調動。「綜觀全場我感到開心，不僅是上半場。你們期望甚麼？這是一場友賽？你們看過多少場萊比錫的比賽？以為我們會贏5:0？」曼城周三在歐聯16強首回合與萊比錫各一言和，領隊哥迪奧拿賽後受訪時作了多個反問，說穿了是表示對戰果滿意。



是哥迪奧拿是役並沒作出任何調動，那是自2016年2月的巴塞隆拿以後，首支球隊在歐聯淘汰賽沒換人。他解釋道：「我看到球隊表現良好，尤其是中場。我想過換入霍頓，到最後決定沿用陣容，尤其是後防四人。賓納度施華在中場作了很大的控制。」