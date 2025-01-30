歐聯｜曼城反勝布魯日出線　利物浦不敵PSV破不敗身

歐聯聯賽階段的最後一輪，2023年的冠軍，英超的曼城在一度落後下，以3:1反勝比利時的布魯日，以第22名取得附加賽資格。而另外3支英超球隊，利物浦雖然以2:3不敵荷蘭的PSV燕豪芬，但仍以首名晉級16強，阿仙奴就以2:1反勝出局的西甲球會基羅納，阿士東維拉亦主場4:2擊敗蘇格蘭些路迪。

在改制後的歐聯聯賽階段延長至8輪，當中前8名可晉級16強，而9至24名就需要以附加賽爭奪餘下8個16強位置。曼城賽前本身排第25，處於出局邊沿，而且落後2分，主場出戰非勝不可。可是作客的布魯日在上半場末段由安耶迪卡（Raphael Onyedika）先開紀錄。曼城換邊後8分鐘先由高華錫（Mateo Kovacic）追成平手，之後再藉對手的烏龍球及沙雲奴（Savinho）建功，以3:1反勝。曼城贏波以11分升上第22位，而布魯日雖然輸波，但仍以第24名出線附加賽。