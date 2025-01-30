歐聯｜曼城反勝布魯日出線　利物浦不敵PSV破不敗身

歐聯聯賽階段的最後一輪，2023年的冠軍，英超的曼城在一度落後下，以3:1反勝比利時的布魯日，以第22名取得附加賽資格。而另外3支英超球隊，利物浦雖然以2:3不敵荷蘭的PSV燕豪芬，但仍以首名晉級16強，阿仙奴就以2:1反勝出局的西甲球會基羅納，阿士東維拉亦主場4:2擊敗蘇格蘭些路迪。
在改制後的歐聯聯賽階段延長至8輪，當中前8名可晉級16強，而9至24名就需要以附加賽爭奪餘下8個16強位置。曼城賽前本身排第25，處於出局邊沿，而且落後2分，主場出戰非勝不可。可是作客的布魯日在上半場末段由安耶迪卡（Raphael Onyedika）先開紀錄。曼城換邊後8分鐘先由高華錫（Mateo Kovacic）追成平手，之後再藉對手的烏龍球及沙雲奴（Savinho）建功，以3:1反勝。曼城贏波以11分升上第22位，而布魯日雖然輸波，但仍以第24名出線附加賽。
曼城附加賽鬥拜仁或皇馬
不過根據歐洲足協的公布，曼城出線後附近賽需要面對的將會是拜仁慕尼黑或皇家馬德里，這對藍月亮來就都肯定是硬仗。皇馬在最後一輪作客3:0羸比斯特，取得第11，而拜仁就3:1贏施洛雲取得第12名。
至於另外3隊英超隊伍，阿仙奴在先失一球下，以2:1反勝基羅納，取得聯賽階段的第3名，直接晉級16強。而早已出線的利物浦，即使以2:3不敵PSV，仍以首名出線。阿士東維拉在兩球領先下，主場一度被些路迪迫和2:2，不過之後球隊再入2球以4:2贏波，最終取得第8名，同樣直接晉級16強。
其他的球隊，同樣已出線的巴塞隆拿就以2:2賽和意大利的阿特蘭大，巴塞仍以次名晉級16強，而阿特蘭大以15分得第9，要轉戰附加賽。國際米蘭就以3:0擊敗摩納哥取得第4名，第5是西甲的馬德里體育會，他們作客4:1擊敗奧地利的薩爾斯堡，而第6及第7名分別是利華古遜及里爾，利華古遜以2:0擊敗布拉格斯巴達，而里爾就6:1大勝飛燕諾。