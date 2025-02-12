歐聯｜曼城夏蘭特梅開二度照輸　遭皇家馬德里絕殺

歐聯附加賽的首回合大戰，曼城雖然有艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的梅開二度，但卻在末段被作客的皇家馬德里反勝，以2:3不敵對手落後。至於其他比賽，多蒙特及巴黎聖日耳門首回合作客都大勝對手，而祖雲達斯則主場小勝PSV燕豪芬。 上屆冠軍以及前年的冠軍曼城及皇家馬德里，同樣要跌落附加賽爭奪16強的資格。藍月亮主場出擊，19分鐘加華度爾（Josko Gvardiol）入楔，用頭輕點二傳予夏蘭特，並由這位挪威射手射入，上半場曼城也僅以這一球領先。不過換邊後到60分鐘，基利安麥巴比（Kylian Mbappe）接應隊友長傳後起腳，雖然「撻Q」，不過正好笠過門將到遠柱，令作客的皇馬追平。

不過曼城在80分鐘搏得12碼，夏蘭特操刀為曼城再度領先。然而餘下10分鐘時間仍足夠皇馬反勝，先是曾為曼城青年軍的巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）在86分鐘追平2:2。然後在補時的2分鐘，雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）挑過出迎的曼城門將艾達臣摩拉斯（Ederson），雖然皮球路線偏離門框，但祖迪比寧咸（Jude Bellingham）及時趕到撞入，令皇家馬德里首回合成功反勝3:2。 哥迪奧拿：還未完場 曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後表示：「這還未完場，今日是很接近的，他們有機會，而我們也取得了比賽及有很好的持球表現。今季我們很多比賽都失球，這已發生太多次，也是為何會變得如此困難。我們有談論過，不過又如何？我們知道有些地方出現失誤，但就是很難管理。這已發生了很多次，這不在於個別球員，很多情況我們是已經知道，但我們就是沒法做到。球員們的決定有時是有效的，但有時也沒有效果，這也發生過很多很多次，所以需要反思一下，可以未來不會再發生吧，就是這樣。今日是很接近的，我很老實的說，到最後時刻我們就取得好結果，只是我們留不住而已。」

曼城球迷橫額嘲笑雲尼斯奧斯 另外在比賽前，曼城球迷拉起了橫額，取笑雲尼斯奧斯笑落金球獎。賽後雲尼斯奧斯回應表示：「我見到那橫額。每當對手球迷做這種事，他們都給我更多力量去打場好波，而在這裡我做到了。」對於球隊的歐聯機會，他指：「他們知道我們的歷史，我們在這賽事所做的一切。這是我們第5次來到這裡，這裡很寒冷，不過今次我們贏了，而我們還得繼續。」次回合的比賽在下星期三舉行，將會由皇馬主場。 至於同日的另外3場附加賽，法國球會對撼，巴黎聖日耳門在奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）梅開二度下，作客以3:0擊敗比斯特。而德甲的多蒙特作客亦以3:0擊敗葡萄牙的士砵亭，意大利的祖雲達斯在主場出擊，以2:1擊敗荷蘭的PSV燕豪芬。