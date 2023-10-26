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體育
2023-10-26 11:39:18

歐聯｜曼城夏蘭特省兩粒出線在望　死亡之組紐卡素負多蒙特（附紐卡素精華）

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夏蘭特梅開二度協助曼城擊敗年青人。(路透社)

夏蘭特梅開二度協助曼城擊敗年青人。(路透社)

上屆歐聯冠軍的曼城，衞冕之路再進一步。憑着艾寧夏蘭特（Erling Haaland）下半場的梅開二度，協助球隊以3:1擊敗瑞士的年青人，在分組3戰全勝，下一仗再贏已可提早鎖定出線資格。

衞冕的曼城在作客去到瑞士，上半場其實機會不少，只是謝利美杜古（Jeremy Doku）的兩次機會都未有好好把握，而年青人的門將列斯奧比（Anthony Racioppi）亦有好表現。半場藍月亮與對手互交白卷。

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夏蘭特的12碼差點就被擋出。(路透社) 年青人一度追平。(路透社) 曼城歐聯作客3:1贏年青人。(路透社) 曼城歐聯作客3:1贏年青人。(路透社) 曼城歐聯作客3:1贏年青人。(路透社) 曼城歐聯作客3:1贏年青人。(路透社)

換邊後曼城繼續施壓，48分鐘藍月亮左路的傳中，魯賓戴亞斯（Ruben Dias）頭槌被列斯奧比擋到再中楣，門前的文路爾艾簡治（Manuel Akanji）補中，為曼城打破悶局。然而52分鐘，夏蘭特的射門被列斯奧比救到之後，年青人一次快速反擊，剛果國腳的艾利亞（Meschack Elia）把握到機會笠入，為主隊追平。

曼城下仗再贏提早出線

不過防線的犯錯，令曼城在67分鐘獲得12碼，夏蘭特勁射雖然列斯奧比托到，但仍然入網，藍月亮再度領先。而夏蘭特86分鐘再建一功，令曼城得以3:1取勝。同組的RB萊比錫，亦以3:1擊敗塞爾維亞的貝爾格萊德紅星，曼城在分組目前3戰全勝領先，而萊比錫以6分排次席，由於年青人與紅星隊都只得1分，曼城下場只要主場再贏年青人就可以提早出線。

多蒙特主場1:0贏紐卡素。(路透社) 巴黎聖日耳門3:0贏AC米蘭。(路透社) 巴塞隆拿主場2:1贏薩克達。(路透社) 些路迪與馬德里體育會賽和2:2。(路透社) 飛燕諾3:1擊敗拉素。(路透社) 波圖作客4:1贏安特惠普。(路透社)

PSG擊敗AC米蘭

至於其他的賽果，死亡之組的F組，紐卡素作客德國對多蒙特，結果被新晉德國國腳的尼美查（Felix Nmecha）攻入唯一入球，多蒙特以1:0小勝紐卡素。而同組的巴黎聖日耳門，在基利安麥巴比（Kylian Mbappe）打開紀錄，加上高路梅安尼（Randal Kolo Muani）與李康仁各建一功，以3:0擊敗AC米蘭。PSG贏波在分組6分領先，而多蒙特與紐卡素同得4分，多蒙特暫以對賽較佳排次席，米蘭以2分排第4。

在E組，荷蘭的飛燕諾主場以3:1擊敗意大利的拉素，在分組以6分領先，而西甲的馬德里體育會只能迫和蘇格蘭的些路迪，以5分排次席。而H組的巴塞隆拿，上半場領先兩球下，以2:1擊敗烏克蘭的薩克達，同組的波圖就作客4:1大勝安特惠普，巴塞以9分領先榜首，而波圖就6分排小組第2。

▼金球獎2023｜候選名單▼

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