歐聯︱曼城收起夏蘭特悶和哥本哈根出線　皇馬補時逼和薩克達1：1晉級

歐聯分組賽第3輪賽事，曼城收起了當紅炸子雞夏蘭特(Erling Haaland)作客丹麥的哥本哈根，上半場吃詐糊兼踢少1人，最終悶和0:0，賽後仍以10分率先出線。
曼城這役雖然收起入波停不了的夏蘭特，但仍派出艾華利斯(Julian Alvarez)攻堅，其餘主力迪布尼(Kevin De Bruyne)、根度簡(İlkay Gündoğan)、加利殊(Jack Grealish)及馬列斯(Riyad Mahrez)等悉數在陣。開賽剛10分鐘，藍月亮防守中場洛迪(Rodrigo)便遠射破網，可惜馬列斯手球在先，慘吃詐糊。及後在24分鐘，曼城獲得12碼，馬列斯更加操刀宴客，錯失黃金機會，再做「敗家仔)。屋漏偏逢連夜雨，5分鐘後，沙治奧高美斯(Sergio Gomez)因攔截敵方前鋒致直接領紅被逐，曼城踢少1人，形勢逆轉，半場互交白卷。下半場，10人應戰的藍月依然控球和射門較多，亦換入了其他主力球員，但仍然無力打破缺口，最終悶和0:0，小組3連勝斷纜。
曼城賽後得10分，由於同日的多蒙特主場與西維爾賽和1:1，曼城領先多蒙特3分，而多第3位的西維爾及第4位的哥本哈根8分，率先鎖定晉身16強。
皇馬補時逼和薩克達1：1晉級
上屆冠軍的皇家馬德里則作客烏克蘭班霸薩克達，憑着今季新加盟的中堅魯迪加(Antonio Rüdiger)補時頭鎚扳平，拾回1分並同樣鎖定出線資格。
皇馬賽前取得3連勝，出線高唱入雲，此役派出夏沙特(Edan Hazard)、卻奧斯(Toni Kroos)、曹亞文尼(Aurelien Tchouameni)、洛迪高(Rodrygo)、費達歷高華維迪(Federico Valverde)和賓斯馬(Karim Benzema)擔正。上半場，皇馬佔盡上風，攻勢一浪接一浪，但賓斯馬和洛迪高的攻門，同樣被門將化險為夷，半場0:0進入更衣室。
換邊後，薩克達翼鋒蘇哥夫(Oleksandr Zubkov)接應傳中，頭槌頂入，意外領先1:0。57分鐘，皇馬一口氣換入雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)和莫迪歷(Luka Modric)，但求盡快收復失地，更在68分鐘用盡5個換人名額。最終於補時的最後一擊，中堅魯迪加頭槌破網，驚險逼和1:1，繼續保持歐聯比賽不敗姿態。皇馬以10分領放並鎖定出線，同組的RB萊比錫作客輕取些路迪2:0，以6分升上次席，而薩克達則得5分排名第3。