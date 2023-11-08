歐聯｜曼城與萊比錫攜手出線　巴塞爆冷負薩克達

上屆冠軍的曼城，賽前3連勝出線已是時間的問題。在今場主場對年青人，上半場已有不少的機會，只是歷高利維斯（Rico Lewis）近門起腳被撲出，而基爾獲加（Kyle Walker）的罰球，僅僅被門將撲出。不過藍月亮還是在23分鐘打開紀錄，年青人的路柏（Sandro Lauper）禁區踢跌曼城的馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes），令主隊獲得12碼，夏蘭特射入為藍月亮取得領先。而科頓在補時右路禁區壓入禁區建功，半場曼城領先2:0。

歐聯的分組賽進入到第4輪，衞冕的曼城就在G組提早鎖定出線。在主場對瑞士年青人的比賽，憑艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的梅開二度，加上菲爾科頓（Phil Foden）的入球，以3:0擊敗對手，而同組的RB萊比錫同樣擊敗貝爾格萊德紅星，兩隊提前兩輪賽事取得16強出線資格。

換邊後依然是主隊控制戰局，夏蘭特更在51分鐘，禁區頂轉身勁射遠柱，為曼城拉開至3:0。而年青人的路柏2分後再度犯規，領下今場的第2面黃牌被逐，令客隊要少打一人。不過曼城之後未有再取得入球，但仍以3:0獲勝，在分組4戰全勝，提早鎖定16強席位。而同組的RB萊比錫，以2:1作客擊敗塞爾維亞的紅星隊，在分組以9分取得次名。同得1分的年青人將會與紅星在餘下賽事爭奪歐霸的席位。

波圖比比成為歐聯最年長入球球員

至於H組的比賽，烏克蘭球隊的薩克蘭在德國漢堡出戰，憑前鋒施簡（Danylo Sikan）在上半場40分鐘的入球，以1:0爆冷擊敗西甲的巴塞隆拿。令該組的出線形勢變得混亂，因為同組波圖以2:0擊敗安特惠普後，波圖與巴塞同得9分，而薩克達以6分守在第3，3隊都有出線及出局的可能。另外，波圖的葡萄牙守將比比（）在今仗取得入球，他以40歲254日的年紀，成為了歐聯史上最年長的入球球員。