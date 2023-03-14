歐聯｜曼城誓挫RB萊比錫入8強

挾今年6戰主場全勝的「藍月」曼城，今晚香港時間深夜，在伊蒂哈德球場迎擊德甲勁旅RB萊比錫(15/03 04:00)，將以夫添出戰次回合賽事，誓贏波打入8強，向三冠之路進發。

曼城首回合排出「3-2-4-1」陣式出擊，雖然缺少中場大將奇雲迪布尼，但上半場仍佔壓倒性優勢，轉踢攻中的馬列斯把握對手傳送失誤，中路突入先開紀錄。不過主場的RB萊比錫下半場大舉反攻，並藉克羅地亞世盃新星中堅加華度爾，接應角球頭槌扳平，雙方打成1比1。曼城和波後，返回國內錄得4連勝；今仗歐聯之後，周六又續在主場的英足盃8強鬥英冠「一哥」般尼，向連同英超的本屆三冠王進發。

陣容上，守將史東斯上仗聯賽小勝水晶宮時復出擔正串演右閘，亦意味藍月今場可夫添出擊，他說：「季內仍有很多比賽，每人在球隊及領隊麾下都是重要一員，我們會繼續作出貢獻。」至於上仗後備出場的迪布尼，以及坐冷板的馬列斯，今場有望齊齊正選披甲，務求加強火力，在伊蒂哈德主場延續今年長勝戰績，並有機會追平阿仙奴在歐聯04至09年期間，保持的歐聯24場主場不敗的英超球會紀錄。