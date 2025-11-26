歐聯｜曼城輪換十人負利華古遜　哥迪奧拿：可能換太多（有片）

曼城主教練哥迪奧拿迎來他在歐聯執教曼城第100場比賽，本應是值得慶祝的里程碑，但完場時歡呼起舞的卻是對手利華古遜及其球迷。

這支德甲球隊原本料到作客比賽將十分艱難，然而結果卻變成一次令人難忘的2比0勝利，也讓哥迪奧拿在自己第100場吞敗仗。這次失利是因為哥迪奧拿大幅輪換，對比上周六對紐卡素時的正選陣容，冒險讓10個位置球員輪換。

哥迪奧拿對 TNT Sport 表示：「如果我們贏，這不會成為問題；既然輸了，我就必須接受批評，可能這次輪換的確是太多了。」