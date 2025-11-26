歐聯｜曼城輪換十人負利華古遜　哥迪奧拿：可能換太多（有片）

曼城主教練哥迪奧拿迎來他在歐聯執教曼城第100場比賽，本應是值得慶祝的里程碑，但完場時歡呼起舞的卻是對手利華古遜及其球迷。
這支德甲球隊原本料到作客比賽將十分艱難，然而結果卻變成一次令人難忘的2比0勝利，也讓哥迪奧拿在自己第100場吞敗仗。這次失利是因為哥迪奧拿大幅輪換，對比上周六對紐卡素時的正選陣容，冒險讓10個位置球員輪換。
哥迪奧拿對 TNT Sport 表示：「如果我們贏，這不會成為問題；既然輸了，我就必須接受批評，可能這次輪換的確是太多了。」
他補充說：「我一直相信賽季很漫長，人人都必須參與，但也許這次真的太多了。他們踢得不似預期，似很怕犯錯。這不是我期望的表現。我承擔全部責任。我們錯失了一次極佳機會，現在只能在之後的比賽中努力補救。」
利華古遜主教練曉文（Kasper Hjulmand）則談到曼城的輪換：「所有球隊的賽程都非常緊湊。歐聯球隊平均輪換是 5.5 人，但無論曼城派誰上場，都是高質素的球隊。」
利華古遜因為在德國處理行李問題，被迫延遲起飛，令抵達曼徹斯特的時間大幅推遲。到了比賽日，曼城大量輪換帶來的混亂，令利華古遜的高層也坦言震驚，他向 BBC Sport 表示，完全沒有想到會遇上這套曼城陣容。
65分鐘才換入夏蘭特
上半場輸一球後，曼城已在半場換入杜古、菲爾科頓（Phil Foden）等主力，又在65分鐘以夏蘭特入替。然而曼城仍無法在下半場力挽狂瀾，最終再輸多一球，慘負0比2。
原文刊登於 Yahoo 體育