歐聯｜曼城附加賽遇皇家馬德里　羅馬歐霸遇波圖

歐聯的聯賽階段結束後，在第9至24位的16支球隊需要進行附加賽爭逐16強席位，當中以第22名晉級的曼城，於拜仁慕尼黑及皇家馬德里二抽一之下，最終要面對皇馬，兩支近兩屆冠軍爭奪16強席位。而法甲的巴黎聖日耳門，就遇上另一支法國球隊参比斯特。

歐聯、歐霸淘汰賽附加賽在周五（31日）進行，雖然仍需要進行抽籤，不過其實曼城的對手就只有拜仁及皇馬的選擇，故無論如何都是一場硬仗。而曼城就抽中皇馬，也重演去屆八強的戲碼，曼城上季在12碼不敵對手出局，今屆未知可否復仇成功。而其餘的抽籤，避開了曼城後，拜仁就會對上蘇格蘭的些路迪，而巴黎聖日耳門是唯一遇上同國對手的球會，他們會對今屆表現突出的比斯特。另外意甲的祖雲達斯會對荷蘭的PSV燕豪芬，至於AC米蘭就對飛燕諾。首回合賽事在2月11或12進行，次回合就一星期後。

至於歐霸盃的附加賽，2022年的歐協聯冠軍，意甲球隊羅馬就抽中葡萄牙的波圖。其他的球隊，包括前曼聯主帥摩連奴（Jose Mourinho）領軍的土耳其代表費倫巴治，會對比利時的安德列治，而阿積士就抽中比利時的聖基萊斯聯。