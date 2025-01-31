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體育
2025-01-31 19:52:44

歐聯｜曼城附加賽遇皇家馬德里　羅馬歐霸遇波圖

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歐聯淘汰賽完成抽籤。(路透社)

歐聯淘汰賽完成抽籤。(路透社)

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歐聯的聯賽階段結束後，在第9至24位的16支球隊需要進行附加賽爭逐16強席位，當中以第22名晉級的曼城，於拜仁慕尼黑及皇家馬德里二抽一之下，最終要面對皇馬，兩支近兩屆冠軍爭奪16強席位。而法甲的巴黎聖日耳門，就遇上另一支法國球隊参比斯特。

歐聯、歐霸淘汰賽附加賽在周五（31日）進行，雖然仍需要進行抽籤，不過其實曼城的對手就只有拜仁及皇馬的選擇，故無論如何都是一場硬仗。而曼城就抽中皇馬，也重演去屆八強的戲碼，曼城上季在12碼不敵對手出局，今屆未知可否復仇成功。而其餘的抽籤，避開了曼城後，拜仁就會對上蘇格蘭的些路迪，而巴黎聖日耳門是唯一遇上同國對手的球會，他們會對今屆表現突出的比斯特。另外意甲的祖雲達斯會對荷蘭的PSV燕豪芬，至於AC米蘭就對飛燕諾。首回合賽事在2月11或12進行，次回合就一星期後。

至於歐霸盃的附加賽，2022年的歐協聯冠軍，意甲球隊羅馬就抽中葡萄牙的波圖。其他的球隊，包括前曼聯主帥摩連奴（Jose Mourinho）領軍的土耳其代表費倫巴治，會對比利時的安德列治，而阿積士就抽中比利時的聖基萊斯聯。

艾簡達拿作為歐聯抽籤嘉賓。(路透社) 歐聯抽籤。(路透社)

歐聯附加賽抽籤

比斯特（法國）　對　巴黎聖日耳門（法國）
布魯日（比利時）　對　阿特蘭大（意大利）
曼城（英格蘭）　對　皇家馬德里（西班牙）
祖雲達斯（意大利）　對　PSV燕豪芬（荷蘭）
飛燕諾（荷蘭）　對　AC米蘭（意大利）
些路迪（蘇格蘭）　對　拜仁慕尼黑（德國）
士砵亭（葡萄牙）　對　多蒙特（德國）
摩納哥（法國）　對　賓菲加（葡萄牙）

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歐霸盃抽籤。(路透社)

歐霸盃抽籤。(路透社)

歐霸盃附加賽抽籤

費倫斯華路士（匈牙利）　對　柏辛域陀尼亞（捷克）
川迪（荷蘭）　對　波杜基林特（挪威）
聖基萊斯聯（比利時）　對　阿積士（荷蘭）
阿爾克馬爾（荷蘭）　對　加拉塔沙雷（土耳其）
米迪蘭特（丹麥）　對　皇家蘇斯達（西班牙）
PAOK（希臘）　對　布加勒斯特星隊（羅馬尼亞）
費倫巴治（土耳其）　對　安德列治（比利時）
​​​​​​​波圖（葡萄牙）　對　羅馬（意大利）

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