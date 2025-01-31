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體育
2025-01-31 19:52:44

歐聯｜曼城附加賽遇皇家馬德里

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歐聯淘汰賽完成抽籤。(路透社)

歐聯淘汰賽完成抽籤。(路透社)

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歐聯的聯賽階段結束後，在第9至24位的16支球隊需要進行附加賽爭逐16強席位，當中以第22名晉級的曼城，於拜仁慕尼黑及皇家馬德里二抽一之下，最終要面對皇馬，兩支近兩屆冠軍爭奪16強席位。而法甲的巴黎聖日耳門，就遇上另一支法國球隊参比斯特。

歐聯、歐霸淘汰賽附加賽在周五（31日）進行，雖然仍需要進行抽籤，不過其實曼城的對手就只有拜仁及皇馬的選擇，故無論如何都是一場硬仗。而曼城就抽中皇馬，也重演去屆八強的戲碼，曼城上季在12碼不敵對手出局，今屆未知可否復仇成功。而其餘的抽籤，避開了曼城後，拜仁就會對上蘇格蘭的些路迪，而巴黎聖日耳門是唯一遇上同國對手的球會，他們會對今屆表現突出的比斯特。另外意甲的祖雲達斯會對荷蘭的PSV燕豪芬，至於AC米蘭就對飛燕諾。首回合賽事在2月11或12進行，次回合就一星期後。

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歐聯附加賽抽籤

比斯特（法國）　對　巴黎聖日耳門（法國）
布魯日（比利時）　對　阿特蘭大（意大利）
曼城（英格蘭）　對　皇家馬德里（西班牙）
祖雲達斯（意大利）　對　PSV燕豪芬（荷蘭）
飛燕諾（荷蘭）　對　AC米蘭（意大利）
些路迪（蘇格蘭）　對　拜仁慕尼黑（德國）
士砵亭（葡萄牙）　對　多蒙特（德國）
摩納哥（法國）　對　賓菲加（葡萄牙）

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