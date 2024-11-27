歐聯｜曼城領先三球仍遭飛燕諾迫和　國際米蘭小勝萊比錫升榜首

英超的曼城頹勢未止，在歐聯的聯賽階段，主場領先3球次下，仍遭荷蘭的飛燕諾迫和3:3。周二（26日）晚的歐聯入球頻頻，然而意甲冠軍的國際米蘭卻成為兩場最少入球的比賽之一，球隊僅以1球小勝德國的RB萊比錫，但仍足夠以4勝1和升上榜首。
剛在聯賽吞下熱刺4蛋，曼城在主場面對實力較次的飛燕諾。然而要打開紀錄也不易，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的頭槌頂中內柱，但仍被對手門將拍出。藍月亮要到44分鐘搏得12碼，由夏蘭特操刀射入領先半場。換邊後5分鐘，根度簡（Ilkay Gundogan）把握對手的角球解圍不遠，禁區頂抽射被對手門前改變方向，令曼城拉開比數。而夏蘭特3分鐘後門前撞入空門，令曼城一度領先3球。
然而3球領先都不足夠令曼城可以取勝，飛燕諾在75分鐘先由夏積穆沙（Anis Hadj Moussa）把握曼城後防遲遲不願解圍，加華度爾（Josko Gvardiol）回傳失誤，再推過門將射入。在82分鐘，飛燕諾的盧湯巴（Jordan Lotomba）遠柱傳中，曼城門將解圍中柱，讓基辛迪亞高基文尼斯（Santiago Gimenez）在後方心口撞入，令飛燕諾再追多球。而在89分鐘，飛燕諾的一次反擊，由漢斯高（David Hancko）接應隊友傳中頂入空門，為飛燕諾追平3:3完場。
拜仁一球擊敗聖日耳門
至於國際米蘭，就在主場僅憑RB萊比錫守將盧基巴（Castello Lukeba）在上半場的一次罰球，後柱將球撞入自己龍門，以1:0擊敗萊比錫。不過已經足夠令國米以13分升上榜首，然而全勝的利物浦在周三（27日）才對皇家馬德里。而重頭大戰的拜仁慕尼黑對巴黎聖日耳門，拜仁憑金玟哉的入球，以1:0小勝聖日耳門。
阿仙奴作客大勝士砵亭
其餘的比賽都是大手交易，當中AC米蘭作客3:2擊敗施洛雲，而馬德里體育會作客6:0大勝布拉格斯巴達，巴塞隆拿亦以3:0主場擊敗法國的奇兵比斯特，當中波蘭射手的利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）今場梅開二度，並在10分鐘射入12碼，成為他個人第100個歐聯的入球。阿仙奴就作客以5:1擊敗有主帥艾摩廉（Ruben Amorim）離隊的士砵亭。至於意大利的阿特蘭大作客也以6:1擊敗瑞士的年青人，利華古遜主場5:0贏奧地利的薩爾斯堡。