歐聯｜曼城領先三球仍遭飛燕諾迫和　國際米蘭小勝萊比錫升榜首

英超的曼城頹勢未止，在歐聯的聯賽階段，主場領先3球次下，仍遭荷蘭的飛燕諾迫和3:3。周二（26日）晚的歐聯入球頻頻，然而意甲冠軍的國際米蘭卻成為兩場最少入球的比賽之一，球隊僅以1球小勝德國的RB萊比錫，但仍足夠以4勝1和升上榜首。

剛在聯賽吞下熱刺4蛋，曼城在主場面對實力較次的飛燕諾。然而要打開紀錄也不易，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的頭槌頂中內柱，但仍被對手門將拍出。藍月亮要到44分鐘搏得12碼，由夏蘭特操刀射入領先半場。換邊後5分鐘，根度簡（Ilkay Gundogan）把握對手的角球解圍不遠，禁區頂抽射被對手門前改變方向，令曼城拉開比數。而夏蘭特3分鐘後門前撞入空門，令曼城一度領先3球。