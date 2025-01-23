歐聯｜曼城領先兩球不敵巴黎聖日耳門　陷出局邊沿

歐聯的聯賽階段完成第7輪的賽事，曼城作客在領先兩球之下，以2:4不敵巴黎聖日耳門，跌落第25位處於出局的位置。而阿仙奴、皇家馬德里以及米蘭雙雄都在同日取勝，4隊目前出線形勢相當樂觀。至於德國的拜仁慕尼黑，意外地作客慘吞荷蘭的飛燕諾3蛋。 在頭3輪取得7分之後，曼城在之後3輪僅收得1分。面對同樣有出局壓力的巴黎聖日耳門，藍月亮上半場因為對手的阿舒拉夫夏基美（Achraf Hakimi）入球，被視像助理裁判（VAR）推翻後，兩隊互無紀錄。不過換邊後5分鐘，曼城的攻門在聖日耳門後防一輪反彈，最後球落在基亞利殊（Jack Grealish）面前，由他射入領先。3分鐘之後艾寧夏蘭特（Erling Haaland）再把握對手的解圍落在自己面前掃入，最城一時間領先2:0。

可是在56分鐘，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）接應巴高拿（Bradley Barcola）橫傳，先為PSG追回一球。而4分鐘後，巴高拿把握隊友射門中楣後，反彈在自己面前補中，兩隊迅速又打成平手。聖日耳門追和後氣勢如虹，祖奧尼維斯（Joao Neves）在76分鐘接應罰球在後柱無人看管下頂入，為主隊反先。補時階段，干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）再把握曼城球員後防的失誤，禁區內射入成4:2，協助這支法甲冠軍後勝。 哥迪奧拿：對手比我們好 曼城主帥的哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後表示：「PSG比我們好，我們沒有做好傳球，應對對手的快速攻守轉換。這個榜很公平的，我們大家都有分，無可爭議是PSG打得好但贏不了，今日他們就做到。我們需要做好防守，然而我們做不到，這點要稱讚PSG。我們嘗試由根度簡（Ilkay Gundogan），占士麥艾迪（James McAtee）及基亞利殊去保持皮球，不過做不到。一切發生都在中場控制比賽的地方發生，他們做到，而我們不能。PSG球員攻守走動意識都很好。我們不能應對，不過在面對比自己更好的隊伍，這不是問題，而是要接受。我們現在要準備對車路士的硬仗，然而最後一場對布魯日。」 曼城目前以8分排第25位，處於歐聯的出局位置，與附加賽第24位的史特加相差2分。至於聖日耳門贏波後以10分升上第22，暫時重返可晉級附加賽的位置。曼城最後一仗，會是主場對比利時的布魯日，而聖日耳門會惡鬥史特加。

飛燕諾主場大勝拜仁 在荷蘭的鹿特丹也出現意外戰果，飛燕諾在主場先有辛迪亞高基文尼斯（Santiago Gimenez）梅開二度，半場領先德國班霸的拜仁慕尼黑，而日本國腳的上田綺世下半場再建一功，令拜仁作客慘負0:3。飛燕諾贏波後取得13分，除了仍有機會爭取直接16強機會，也提前鎖定晉級附加賽的資格，而拜仁亦因為早已獲得12分，令他們排在第15位，至少可以出戰附加賽。 同日的其他比賽，阿仙奴主場以3:0擊敗克羅地亞的薩格勒布戴拿模，以16分升上第3，而同獲得16分的還有國際米蘭，國米作客以1:0擊敗捷克的布拉格斯巴達，而皇馬以5:1擊敗德國的RB萊比錫後，以12分排第16，肯定取得附加賽席位，至於萊比錫僅得3分已提早出局。而AC米蘭在主場以1:0擊敗西班牙的基羅納。