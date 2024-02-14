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體育
2024-02-14 11:11:40

歐聯｜曼城首回合領先3:1　皇馬一球小勝萊比錫

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曼城歐聯16強首回合擊敗哥本哈根。(路透社)

曼城歐聯16強首回合擊敗哥本哈根。(路透社)

歐聯的賽事再度展開，衞冕曼城在16強迎戰黑馬的哥本哈根，首回合藍月亮在奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）的帶領下，以3:1取得領先。而同日，皇家馬德里亦以1:0作客小勝德甲的RB萊比錫。

復出的迪布尼，很快已重拾比賽狀態。今仗作客的曼城上半場已取得不少機會，但仍是要到10分鐘才取得首個入球，迪布尼接應隊友菲爾科頓（Phil Foden）傳送，禁區右路窄位射遠柱入網。不過曼城在34分鐘失守，門將艾達臣摩拉斯（Ederson）傳球的失誤，被哥本哈根球員截到，雖然第一個射門被擋，但麥勞斯馬特臣（Magnus Mattsson）補射，為主場隊一度追平。然而貝拿度施華（Bernardo Silva）快腳射入，在半場為曼城領先2:1。

迪布尼的入球為曼城開紀錄。(路透社) 貝拿度施華為曼城再領先。(路透社) 曼城歐聯16強首回合擊敗哥本哈根。(路透社) 曼城歐聯16強首回合擊敗哥本哈根。(路透社) 曼城歐聯16強首回合擊敗哥本哈根。(路透社) 曼城歐聯16強首回合擊敗哥本哈根。(路透社) 曼城歐聯16強首回合擊敗哥本哈根。(路透社)

下半場曼城有多次攻門的機會，當中包括對手門將的失誤，可是球隊還是無法爭取到入球。然後要到補時的2分鐘，科頓與迪布尼在右路的合作，迪布尼底線回予後上的科頓，在補時2分鐘為曼城拉開至3:1，讓藍月亮次回合前取得兩個入球優勢。

至於另一場16強的比賽，皇馬作客德國萊比錫，憑巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）在48分鐘攻入全場的唯一入球，以1:0小勝RB萊比錫，領先首回合。

巴謙戴亞斯為皇馬射入唯一入球。(路透社) 皇馬作客首回合1:0贏萊比錫。(路透社) 皇馬作客首回合1:0贏萊比錫。(路透社) 皇馬作客首回合1:0贏萊比錫。(路透社) 皇馬作客首回合1:0贏萊比錫。(路透社) 皇馬作客首回合1:0贏萊比錫。(路透社)
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