歐聯｜曼城首回合領先3:1　皇馬一球小勝萊比錫

歐聯的賽事再度展開，衞冕曼城在16強迎戰黑馬的哥本哈根，首回合藍月亮在奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）的帶領下，以3:1取得領先。而同日，皇家馬德里亦以1:0作客小勝德甲的RB萊比錫。

復出的迪布尼，很快已重拾比賽狀態。今仗作客的曼城上半場已取得不少機會，但仍是要到10分鐘才取得首個入球，迪布尼接應隊友菲爾科頓（Phil Foden）傳送，禁區右路窄位射遠柱入網。不過曼城在34分鐘失守，門將艾達臣摩拉斯（Ederson）傳球的失誤，被哥本哈根球員截到，雖然第一個射門被擋，但麥勞斯馬特臣（Magnus Mattsson）補射，為主場隊一度追平。然而貝拿度施華（Bernardo Silva）快腳射入，在半場為曼城領先2:1。