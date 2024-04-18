歐聯｜曼城12碼不敵皇馬阿仙奴負拜仁　英超球隊全出局

英超球會全部在歐聯的八強止步。在八強的次回合賽事，兩支僅餘英超代表分途出擊，其中曼城在次回合迫和皇家馬德里1:1，兩回合賽和4:4，在加時都無法分勝負下，在互射12碼中曼城兩度射失，令球隊在12碼被淘汰。至於阿仙奴在作客拜仁慕尼黑，就輸0:1，兩回合以2:3不敵對手同樣出局。
上屆冠軍曼城首回合作客被迫和，回到主場與皇馬再戰。上半場12分鐘已經失守，洛迪高高斯（Rodrygo）接應隊友傳中，第一腳被門將艾達臣摩拉斯（Ederson）擋到，但再落在其腳下就成功補中，皇馬半場1球領先。曼城到下半場才扳平，奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）在76分鐘建功，將比數追平1:1。雙方法定90分鐘打成1:1，總比數賽和4:4要進入加時，不過雙方加時都沒有入球，因此要以12碼分勝負。
皇馬雖然首個操刀的球員莫迪歷（Luka Modric）射失，但曼城第2輪也有貝拿度施華（Bernardo Silva）亳無威力的射門，被門將盧連（Andriy Lunin）救到，之後盧連在第3輪再撲出高華錫（Mateo Kovacic）的12碼，相後皇馬之後4輪全中，令皇馬12碼贏4:3晉級。
英超來季難獲第5席歐聯
至於遠征德國的阿仙奴，首回合也與拜仁踢平2:2。在次回合拜仁下半場有甘美治（Joshua Kimmich）頭槌建功，令這支失落德甲冠軍的球隊，在歐洲賽保持一線希望，兩回合以3:2的比數淘汰阿仙奴，拜仁四強會硬撼皇馬。而英超球隊就已確定在歐聯全數出局，根據目前的數字，來季英超想超過德甲爭取多一席歐聯席位已變得困難。