歐聯｜曼城12碼不敵皇馬阿仙奴負拜仁　英超球隊全出局

英超球會全部在歐聯的八強止步。在八強的次回合賽事，兩支僅餘英超代表分途出擊，其中曼城在次回合迫和皇家馬德里1:1，兩回合賽和4:4，在加時都無法分勝負下，在互射12碼中曼城兩度射失，令球隊在12碼被淘汰。至於阿仙奴在作客拜仁慕尼黑，就輸0:1，兩回合以2:3不敵對手同樣出局。

上屆冠軍曼城首回合作客被迫和，回到主場與皇馬再戰。上半場12分鐘已經失守，洛迪高高斯（Rodrygo）接應隊友傳中，第一腳被門將艾達臣摩拉斯（Ederson）擋到，但再落在其腳下就成功補中，皇馬半場1球領先。曼城到下半場才扳平，奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）在76分鐘建功，將比數追平1:1。雙方法定90分鐘打成1:1，總比數賽和4:4要進入加時，不過雙方加時都沒有入球，因此要以12碼分勝負。