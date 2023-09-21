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體育
2023-09-21 11:46:33

歐聯｜曼聯不敵拜仁慕尼黑三連敗　奧拿拿累球隊先失波認衰

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奧拿拿近期表現備受批評。(路透社)

奧拿拿近期表現備受批評。(路透社)

在英超開季失利的曼聯，在歐聯分組賽亦未見起色。周三（20日）的分組賽首輪賽事，曼聯作客德國的拜仁慕尼黑，結果以3:4見負，其中近期備受批評的門將奧拿拿（Andre Onana），更因為個人失誤令球隊先落後，他在賽後承認是自己的失誤令球隊處於劣勢。

卡尼射入12碼為拜仁拉開3:1。(路透社) 卡斯米路一度為曼聯追至2:3。(路透社) 拜仁主場擊敗曼聯4:3。(路透社) 拜仁主場擊敗曼聯4:3。(路透社) 拜仁主場擊敗曼聯4:3。(路透社) 拜仁主場擊敗曼聯4:3。(路透社) 拜仁主場擊敗曼聯4:3。(路透社)

雖然這是1999年決賽的翻版戲碼，不過曼聯的近況已不及以前。然而曼聯在上半場早段有一次的機會，基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）推入禁區地波傳中，法根度柏利斯查（Facundo Pellistri）與對手爭球下跌下，球證未有罰12碼，而艾歷臣補射被擋出。到28分鐘，利萊辛尼（Leroy Sane）禁區外起腳，奧拿拿橫身撲到，不過仍讓皮球溜入網窩，紅魔上半場先失守。4分鐘之後又是拜仁的機會，穆斯亞拿（Jamal Musiala）左路推進，再橫傳無人看管的基拿比（Serge Gnabry）建功，半場拜仁領先2:0。

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換邊之後紅魔有追近的機會，新加盟的海倫（Rasmus Hojland）上仗對白禮頓的入球無效，不過今仗他禁區轉身起腳射入，在49分鐘為曼聯追近1:2。可是艾歷臣4分鐘後又因為禁區內犯手球，球證翻看VAR後直指12碼。哈利卡尼（Harry Kane）為拜仁射成3:1。之後比賽去到88分鐘，曼聯的卡斯米路（Casemiro）禁區內混戰之下射入，再為曼聯追近。可是後備上陣的泰爾（Mathys Tel）又為拜仁在補時2分鐘建功，再度拉開比分。雖然卡斯米路補時5分鐘接應罰球頂入，不過曼聯仍以3:4不敵拜仁，球隊連同英超已連輸3場。

今場的「罪人」奧拿拿賽後表示：「這是守門員的人生。這是很困難。我們開始很好的，當我失誤之後，我們就失去比賽的控制權。我們處於很困難的局面，特別是我，因為我是其中一個令球隊處於劣勢的人。我們用波行好，他們沒有創造一些機會，然而他們第一次射中龍門，我就犯錯，那失誤是讓球隊陷劣勢的轉捩點。如果今日我們贏不到，這是因為我。我會從中學習並變得更強，我有很多地方需要改善。我在曼徹斯特的開局不好，這不是我所想，這場是我其中一場最差的比賽。」

比寧咸再建功，皇馬1:0擊敗柏林聯。(美聯社) 拿玻里2:1作客擊敗布拉加。(路透社) 國際米蘭1:1迫和皇家蘇斯達。(路透社) 阿仙奴主場4:0大勝PSV。(路透社) 加拉塔沙雷在落後2球下迫和哥本哈根2:2。(路透社)

比寧咸為皇馬一箭定江山

同組的另一場比賽亦峰迴路轉，土耳其的加拉塔沙雷主場在先輸兩球之下，以2:2迫和丹麥的哥本哈根取回1分。而B組的阿仙奴，主場輕鬆以4:0擊敗來自荷蘭的PSV燕豪芬，而西甲的西維爾就與賽和法甲的朗斯1:1。C組方面，今季轉投皇家馬德里的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）繼續為球隊取得入球，令皇馬主場1:0小勝柏林聯，同組的意甲冠軍拿玻里，亦以2:1險勝葡萄牙的布拉加。上屆歐聯亞軍的國際米蘭，只憑拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）的入球，以1:1迫和皇家蘇斯達，而葡萄牙的賓菲加，在少打一人下以0:2不敵奧地利的薩爾斯堡。

英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖） 英超賽程︰第6輪大戰為阿仙奴主場鬥熱刺（am730製圖）
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