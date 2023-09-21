歐聯｜曼聯不敵拜仁慕尼黑三連敗　奧拿拿累球隊先失波認衰

在英超開季失利的曼聯，在歐聯分組賽亦未見起色。周三（20日）的分組賽首輪賽事，曼聯作客德國的拜仁慕尼黑，結果以3:4見負，其中近期備受批評的門將奧拿拿（Andre Onana），更因為個人失誤令球隊先落後，他在賽後承認是自己的失誤令球隊處於劣勢。

雖然這是1999年決賽的翻版戲碼，不過曼聯的近況已不及以前。然而曼聯在上半場早段有一次的機會，基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）推入禁區地波傳中，法根度柏利斯查（Facundo Pellistri）與對手爭球下跌下，球證未有罰12碼，而艾歷臣補射被擋出。到28分鐘，利萊辛尼（Leroy Sane）禁區外起腳，奧拿拿橫身撲到，不過仍讓皮球溜入網窩，紅魔上半場先失守。4分鐘之後又是拜仁的機會，穆斯亞拿（Jamal Musiala）左路推進，再橫傳無人看管的基拿比（Serge Gnabry）建功，半場拜仁領先2:0。

換邊之後紅魔有追近的機會，新加盟的海倫（Rasmus Hojland）上仗對白禮頓的入球無效，不過今仗他禁區轉身起腳射入，在49分鐘為曼聯追近1:2。可是艾歷臣4分鐘後又因為禁區內犯手球，球證翻看VAR後直指12碼。哈利卡尼（Harry Kane）為拜仁射成3:1。之後比賽去到88分鐘，曼聯的卡斯米路（Casemiro）禁區內混戰之下射入，再為曼聯追近。可是後備上陣的泰爾（Mathys Tel）又為拜仁在補時2分鐘建功，再度拉開比分。雖然卡斯米路補時5分鐘接應罰球頂入，不過曼聯仍以3:4不敵拜仁，球隊連同英超已連輸3場。

今場的「罪人」奧拿拿賽後表示：「這是守門員的人生。這是很困難。我們開始很好的，當我失誤之後，我們就失去比賽的控制權。我們處於很困難的局面，特別是我，因為我是其中一個令球隊處於劣勢的人。我們用波行好，他們沒有創造一些機會，然而他們第一次射中龍門，我就犯錯，那失誤是讓球隊陷劣勢的轉捩點。如果今日我們贏不到，這是因為我。我會從中學習並變得更強，我有很多地方需要改善。我在曼徹斯特的開局不好，這不是我所想，這場是我其中一場最差的比賽。」