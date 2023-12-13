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體育
2023-12-13 11:39:37

歐聯｜曼聯主場再負拜仁慕尼黑　分組僅4分墊底出局

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曼聯在歐聯分組賽出局。(路透社)

曼聯在歐聯分組賽出局。(路透社)

曼聯在歐聯分組賽出局，球隊在最後的一場分組賽，以0:1主場不敵拜仁慕尼黑，球隊只得4分在分組墊底，完成今季在歐洲的賽事。至於另一組，西甲的皇家馬德里在3:2擊敗柏林聯後，以分組全勝姿態晉級。

今仗非勝不可的曼聯，開賽就已經被客隊的拜仁佔有主動，然而曼聯上半場的防守未見太大的失誤，而拜仁又成功抵得住紅魔的進攻，兩隊上半場互交白卷。近況不俗的守將哈利馬古尼（Harry Maguire）在上半場40分鐘就傷出，而閘位的勞基梳爾（Luke Shaw）亦在半場換走，曼聯防線埋下輸波的伏線。

京士利高文為拜仁射入唯一入球。(路透社) 拜仁作客1:0擊敗曼聯。(路透社) 拜仁作客1:0擊敗曼聯。(路透社) 拜仁作客1:0擊敗曼聯。(路透社) 拜仁作客1:0擊敗曼聯。(路透社) 拜仁作客1:0擊敗曼聯。(路透社) 拜仁作客1:0擊敗曼聯。(路透社)

比賽到70分鐘，拜仁的中路組織，哈利卡尼（Harry Kane）將隊友的傳送彈入禁區，迫搶不成的曼聯防線走漏京士利高文（Kingsley Coman），後者面對門將的奧拿拿（Andre Onana）射入，為拜仁打破僵局。兩隊在之後都未能把握到入球的機會，最終拜仁以1:0小勝。曼聯在分組賽只得4分，無論同組的比賽任何結果都肯定墊底。而同組的另一場比賽，丹麥的哥本哈根主場以1:0擊敗土耳其的加拉塔沙雷，與拜仁慕尼黑齊齊出線16強，而加拉塔沙雷就轉戰歐霸。

滕帥仍滿意球員表現

曼聯主帥的滕哈格（Erik ten Hag）賽後仍對球隊的表現感滿意：「我想這場比賽的強度很高，而我們也讓拜仁失去了自己的節奏。我們防守組織做得不錯，儘管還不是非常好。尤其在下半場初段，我們很成功在高位搶回球權。」對於球隊出局，他指：「我們在幾場的比賽都有機會，在領先的位置。我們入了很多球，所以見到之後我們因為一些個人的失誤而讓機會流走，不是單一的球員，而是很多球員，也不是每次都一樣，所以我們讓對手取得機會。我們有很好的表現，所以我們是應該做得更好，而現實是我們的分不夠。我們是失望的，我們是應該做得更好。」

皇馬的莫迪歷一度射失12碼。(路透社) 祖斯奴的頭槌為皇馬一度追平1:1。(路透社) 施巴路斯為皇馬射入致勝一球。(路透社) 柏林聯2:3不敵皇家馬德里。(路透社) 柏林聯2:3不敵皇家馬德里。(路透社)

皇馬反勝柏林聯保全勝

至於C組的比賽，皇家馬德里作客德國，以3:2反勝柏林聯，在分組取得全勝。皇馬今場先有中場老將的莫迪歷（Luka Modric）射失12碼，並在上半場補時遭柏林聯的禾蘭（Kevin Volland）攻入領先。下半場祖斯奴（Joselu Mato）的頭槌先為皇馬追平，這位皇馬老將在72分鐘再建一功，為皇馬反先2:1。雖然柏林聯之後有阿歷斯卡奧（Alex Kral）追平2:2，不過丹尼施巴路斯（Dani Ceballos）為皇馬攻入致勝一球，令皇馬以3:2取勝，在分組6戰全勝晉級。而同組另一場，意甲的拿玻里以2:0擊敗葡萄牙的布拉加，拿玻里以次名晉級。

另外，B組早已出線的兩隊阿仙奴與PSV燕豪芬在最後一輪對賽，雙方最終踢成1:1，至於朗斯就以2:1擊敗西維爾，朗斯取得分組的第3名轉戰歐霸。而D組，同樣齊齊出線的皇家蘇斯達與國際米蘭，亦在最後一輪以0:0言和，而同組的賓菲加就在最後一場以3:1擊敗薩爾斯堡，與薩爾斯堡追至同分，並力壓對手取得小組的第3名。

阿仙奴1:1賽和PSV燕豪芬。(路透社) 朗斯2:1擊敗西維爾。(路透社) 薩爾斯堡1:3不敵賓菲加。(路透社) 皇家蘇斯達0:0賽和國際米蘭。(路透社) 拿玻里2:0擊敗布拉加。(路透社) 哥本哈根1:0擊敗加拉塔沙雷。(路透社)
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