歐聯｜曼聯主場再負拜仁慕尼黑　分組僅4分墊底出局

曼聯在歐聯分組賽出局，球隊在最後的一場分組賽，以0:1主場不敵拜仁慕尼黑，球隊只得4分在分組墊底，完成今季在歐洲的賽事。至於另一組，西甲的皇家馬德里在3:2擊敗柏林聯後，以分組全勝姿態晉級。 今仗非勝不可的曼聯，開賽就已經被客隊的拜仁佔有主動，然而曼聯上半場的防守未見太大的失誤，而拜仁又成功抵得住紅魔的進攻，兩隊上半場互交白卷。近況不俗的守將哈利馬古尼（Harry Maguire）在上半場40分鐘就傷出，而閘位的勞基梳爾（Luke Shaw）亦在半場換走，曼聯防線埋下輸波的伏線。

比賽到70分鐘，拜仁的中路組織，哈利卡尼（Harry Kane）將隊友的傳送彈入禁區，迫搶不成的曼聯防線走漏京士利高文（Kingsley Coman），後者面對門將的奧拿拿（Andre Onana）射入，為拜仁打破僵局。兩隊在之後都未能把握到入球的機會，最終拜仁以1:0小勝。曼聯在分組賽只得4分，無論同組的比賽任何結果都肯定墊底。而同組的另一場比賽，丹麥的哥本哈根主場以1:0擊敗土耳其的加拉塔沙雷，與拜仁慕尼黑齊齊出線16強，而加拉塔沙雷就轉戰歐霸。 滕帥仍滿意球員表現 曼聯主帥的滕哈格（Erik ten Hag）賽後仍對球隊的表現感滿意：「我想這場比賽的強度很高，而我們也讓拜仁失去了自己的節奏。我們防守組織做得不錯，儘管還不是非常好。尤其在下半場初段，我們很成功在高位搶回球權。」對於球隊出局，他指：「我們在幾場的比賽都有機會，在領先的位置。我們入了很多球，所以見到之後我們因為一些個人的失誤而讓機會流走，不是單一的球員，而是很多球員，也不是每次都一樣，所以我們讓對手取得機會。我們有很好的表現，所以我們是應該做得更好，而現實是我們的分不夠。我們是失望的，我們是應該做得更好。」