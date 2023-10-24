歐聯｜曼聯主場鬥哥本哈根 博「大」勝保出線

歐聯出線形勢危在旦夕的曼聯，香港時間今晚深夜將在奧脫福背水一戰，迎戰丹麥勁旅哥本哈根。曼聯今屆在歐聯A組2戰全敗，今戰尚有卡斯米路(Casemiro)停賽，形勢上是焗攻，但防線卻不太可靠；今場足智彩開出入球大細中位數[2.5]球，博「大」好路(球賽編號FB7393，10月25日03:00開賽)

面對防線一大堆傷兵，曼聯主帥滕哈格(Erik ten Hag)上輪英超鬥錫菲聯，要起用域陀連迪路夫(Victor Lindelof)串演左閘，中堅組合是哈利馬古尼(Harry Maguire)夥拍沙場老將莊尼伊雲斯(Jonny Evans)，單看人腳已夠嚇人。球隊雖贏2比1，但整體演出平平；若非麥湯米尼(Scott McTominay)近期腳風大順、右閘達洛治(Diogo Dalot)神來之筆射入世界波，或許紅魔經已失分。

曼聯今屆在歐聯分組賽2戰全敗，首輪作客3比4不敵拜仁慕尼黑表現尚可；上輪主場2比3不敵加拉塔沙雷，防線不穩表露無遺。今輪一眾守將勞基梳爾(Luke Shaw)、雲比沙卡(Aaron Wan-Bissaka)、利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)等仍舊養傷。有傷的防守中場卡斯米路因上輪分組賽「2黃1紅」被逐，今戰停賽；就算主力中堅華拉尼(Raphael Varane)上仗尾段傷愈出場，但今屆間歇受傷患困擾，難言十足狀態，曼聯贏波並非十拿九穩。