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體育
2023-11-09 11:36:54

歐聯｜曼聯作客不敵哥本哈根　拉舒福特領紅累打少個

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拉舒福特的被逐，成為曼聯輸波的轉捩點。(路透社)

拉舒福特的被逐，成為曼聯輸波的轉捩點。(路透社)

曼聯在歐聯再輸一場。在第4輪的分組賽，曼聯作客丹麥對哥本哈根，雖然有倒戈的海倫（Rasmus Hojlund）早段梅開二度領先，可是拉舒福特（Marcus Rashford）之後領紅牌後，令比賽形勢逆轉，最終紅魔以3:4不敵對手，餘下2仗仍要為爭取出線努力。同組的拜仁慕尼黑就擊敗加拉塔沙雷，提早取得出線資格。

上仗主場擊敗哥本哈根取得今屆歐聯分組首場勝利的曼聯，在與對手主客互換下，今場復以拉舒福特擔綱正選。倒戈母會的海倫，在3分鐘就接應麥湯米尼（Scott McTominay）底線傳中，門前為曼聯取得領先。28分鐘他再把握阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）的射門被門將擋出不遠補中，曼聯一度領先兩球。海倫之後還有一次機會完成帽子戲法，只是門將反應快托出。不過到42分鐘，拉舒福特在後場與對手爭球時，被指踩向對手足踝，球證翻看VAR後將他直接紅牌驅逐，比賽形勢立即逆轉。

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倒戈母會的海倫梅開二度，卻未能為曼聯贏波而回。(路透社) 17歲的巴特基治為哥本哈根攻入致勝一球。(路透社) 球證今場多次翻看VAR。(路透社) 曼聯作客3:4不敵哥本哈根。(路透社) 曼聯作客3:4不敵哥本哈根。(路透社) 繼續有球迷闖入球場聲援巴勒斯坦。(路透社)

雖然隨後的罰球，哥本哈根球員僅僅頂中橫楣。但到45分鐘，穆罕默艾爾尤諾斯（Mohamed Elyounoussi）接應隊友二傳，小禁區頂掃入為主隊追回一球。在上半場12分鐘長的補時，哥本哈根在9分鐘再藉曼聯的哈利馬古尼（Harry Maguire）禁區內手球被判12碼，迪奧高干卡維斯（Diogo Goncalves）為主隊射入，半場追平2:2。

下半場的比賽，少打一人的曼聯雖然處於被動。不過69分鐘紅魔的罰球機會，馬古尼頭槌被對手用手擋住，來自立陶宛的球證再翻看VAR後，判曼聯獲得12碼，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）射入，紅魔再度領先。不過防線欠集中，令曼聯付出代價。伏兵遠柱的利拿格（Lukas Lerager），接應隊友傳中近門撞入，在83分鐘為哥本哈根追平。後備入替，年僅17歲的巴特基治（Roony Bardghji）在禁區把握一次機會射入，87分鐘哥本哈根取得首次的領先。而主隊之後保住領先優勢，以4:3擊敗曼聯。

滕哈格批評球證︰足球不應這樣

曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）不認同球證判決︰「很明顯我們很失望，曼聯開局很好，踢出今季最佳的10分鐘。不過紅牌成為轉捩點，上半場前連失2球不應被判為入的球。第一球對手越位，第2球馬古尼與皮球太接近，手部沒有伸展只是維持正常位置。」至於拉舒福特紅牌一球，滕哈格直言VAR定格令球證觀感與現實不同︰「VAR令紅牌出現，完全改寫賽果，足球不應是這樣。」

卡尼梅開二度領拜仁晉級

哥本哈根贏波，以4分升上次席，而曼聯就以3分墊底。同組的另一場比賽，德國的拜仁慕尼黑憑哈利卡尼（Harry Kane）梅開二度，以2:1擊敗土耳其的加拉塔沙雷，分組4戰全勝，以12分提前出線，而加拉塔沙雷雖然同與哥本哈根同得4分，對賽雙方亦踢平，不過因為得失球差，加拉塔沙雷排第3。

哈利卡尼梅開二度，帶領拜仁慕尼黑2:0擊敗加拉塔沙雷。(路透社) 哈利卡尼梅開二度，帶領拜仁慕尼黑2:0擊敗加拉塔沙雷。(路透社) 阿仙奴憑沙卡的入球，2:0擊敗西維爾。(路透社) 皇家馬德里主場3:0擊敗布拉加。(路透社) 皇家蘇斯達3:1擊敗賓菲加取得晉級資格。(路透社) 拿達路馬天尼斯的12碼，令國際米蘭1:0擊敗薩爾斯堡，與皇家蘇斯達攜手晉級。(路透社)

皇馬國米皇蘇同獲晉級資格

至於其他組的比賽，阿仙奴在B組賽事，憑李安度杜沙特（Leandro Trossard）及布卡約沙卡（Bukayo Saka）各建一功之下，以2:0擊敗作客的西維爾，而同組荷蘭的PSV燕豪芬就以1:0小勝法國的朗斯。C組的皇家馬德里就主場以3:0大破葡萄牙的布拉加，在4戰全勝下，以12分提早出線。而同組的意甲冠軍拿玻里就只能與德國的柏林聯踢平1:1，拿玻里以7分排次席，與第3的布拉加相差4分。

D組方面，國際米蘭雖然在85分鐘才由拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）射入12碼，作客以1:0險勝奧地利的薩爾斯堡，不過就仍以10分排次席，由於與薩爾斯堡拉開7分距離，餘下兩場已提早獲得晉級資格。至於同組的皇家蘇斯達，亦以3:1擊敗葡萄牙賓菲加，皇蘇與國米同得10分，不過因為得失球較佳，暫排榜首，並與國米攜手出線。

 

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