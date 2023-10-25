歐聯｜曼聯分組賽挫哥本哈根開齋 馬古尼奧拿拿一攻一守變英雄

曼聯前兩輪歐聯分別作客不敵拜仁慕尼黑及主場負加拉塔沙雷，出線形勢告急，今仗主場鬥哥本哈根非勝不可，賽前進行哀悼曼聯及英格蘭名宿卜比查爾頓（Sir Bobby Charlton）的儀式。雙方上半場皆有不少攻勢，但曼聯卻頻頻失機。換邊後，曼聯領隊滕哈格（Erik ten Hag）以基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）入替蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）提升中場創造力，整體表現有改善，惟前鋒腳頭無靈下，只好靠中堅挺身而出。72分鐘，艾歷臣右路斬入禁區，伏兵遠柱的馬古尼頂入助曼聯領先1:0。

曼聯在歐聯A組打開勝利之門，靠兩大後防「箭靶」哈利馬古尼（Harry Maguire）及奧拿拿（Andre Onana）分別貢獻入球及補時撲出12碼變英雄，主場以1:0險勝丹麥球隊哥本哈根，現以3分排小組第3名，兩連敗開齋後仍有機會力爭晉級16強。

補時5分鐘，麥湯米尼（Scott McTominay）在禁區內起腳過高，球證直指哥本哈根獲得12碼。惟佐敦拿臣（Jordan Larsson）操刀被奧拿拿神勇撲出，為曼聯保住1:0勝局至完場，終取得首勝。同組拜仁慕尼黑作客3:1擊敗加拉塔沙雷，3戰全勝9分排首位，加拉塔沙雷得4分、曼聯得3分、哥本哈根只有1分。

馬古尼：只想上陣幫助球隊

馬古尼近幾季表現飽受球迷抨擊，更失去隊長之位，今夏幾乎被賣走，他與今季加盟後多次犯錯的門將奧拿拿均一吐烏氣，賽後接受球迷掌聲。滕帥賽後大讚兩子：「馬古尼控球時更主動參與，對抗時充滿信心，我覺得他踢得很有侵略性，獲得了回報。奧拿拿亦展現了鬥心及水平，他其中一項特點是非常擅長撲救12碼。」

馬古尼賽後說：「我實在深感自豪，為自己過去6至12個月所做的感到高興。我現在得到機會，只想上陣幫助球隊回到應有的位置。」奧拿拿表示：「我在曼聯的起步不如在其他球會時順利，但這就是人生。我現在很開心，做曼聯球員需要強大的內心，這正是我現在所做的。」