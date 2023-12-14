歐聯｜曼聯包尾出局 藤哈格死撐表現好

英超曼聯又再一次令人失望，在歐聯A組最後一輪主場對拜仁慕尼黑，最終輸0比1，以小組包尾結束今屆賽事，更無緣轉戰歐霸淘汰賽附加賽。歷來第2次錄得小組包尾的紅魔，更寫下英格蘭球會在歐聯分組賽最多失球紀錄；但主帥藤哈格仍死撐球隊表現好，更麻煩是今戰有守將哈利馬古尼及勞基梳爾傷出，紅魔下戰鬥利物浦或陷更大麻煩。

哈利卡尼回歸英倫，在下半場中段一記致命直傳，交予京士利高文單刀射入，為早已篤定首名出線的拜仁一箭定江山；主隊門將奧拿拿站在白界線上無力挽救，賽後被網民鬧爆給予對方史上最輕易的單刀射門。紅魔在分組賽6戰失15球，是歷來英超球隊在歐聯分組賽失球最多；而曼聯更是繼2005/06球季後，第二次以小組包尾出局，相當羞家。