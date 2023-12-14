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體育
2023-12-14 04:30:24
日報

歐聯｜曼聯包尾出局 藤哈格死撐表現好

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歐聯 曼聯

曼聯在歐聯分組賽出局，6場失15球。

英超曼聯又再一次令人失望，在歐聯A組最後一輪主場對拜仁慕尼黑，最終輸0比1，以小組包尾結束今屆賽事，更無緣轉戰歐霸淘汰賽附加賽。歷來第2次錄得小組包尾的紅魔，更寫下英格蘭球會在歐聯分組賽最多失球紀錄；但主帥藤哈格仍死撐球隊表現好，更麻煩是今戰有守將哈利馬古尼及勞基梳爾傷出，紅魔下戰鬥利物浦或陷更大麻煩。

哈利卡尼回歸英倫，在下半場中段一記致命直傳，交予京士利高文單刀射入，為早已篤定首名出線的拜仁一箭定江山；主隊門將奧拿拿站在白界線上無力挽救，賽後被網民鬧爆給予對方史上最輕易的單刀射門。紅魔在分組賽6戰失15球，是歷來英超球隊在歐聯分組賽失球最多；而曼聯更是繼2005/06球季後，第二次以小組包尾出局，相當羞家。

財政上，曼聯損失將會極為嚴重，今屆歐聯總收入少於2,000萬歐元(約1.68億港元)，或會影響球隊下月轉會窗重開的部署。同組哥本哈根主場以1比0力克加拉塔沙雷，成功搶得小組次名出線，也是該隊繼2010/11球季以來，隊史第2次打入歐聯淘汰賽階段，球員賽後瘋狂慶祝。

當被問到回看今屆賽事的感受，藤哈格回應：「沒有後悔，我們未能晉級，但也要接受；我們需要從中學習。我們打出了一些好的足球，應該將好表現帶回英超，我們希望能重返歐聯。」「坦克」對今戰表現亦未有太過失望：「我們並非因今天落敗才出局，我們有好表現，但也犯了錯，就是做得未夠好。今天的表現其實很好，我們不值得落敗，卻輸了比賽。」

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馬古尼梳爾傷出 鬥利物浦或缺陣

近期表現爭氣的中堅哈利馬古尼，完半場前因鼠蹊受傷換走，而勞基梳爾亦在半場因大腿筋傷離場，二人恐怕都難望在周日作客利物浦的英超「雙紅會」披甲；唯一喜訊是法國中堅華拉尼今場復任正選，表現尚算不俗，將要撐起防線。

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