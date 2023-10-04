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體育
2023-10-04 11:18:29

歐聯｜曼聯海倫梅開二度仍輸波　打少個主場負加拉塔沙雷

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曼聯在歐聯再輸一場。(路透社)

曼聯在歐聯再輸一場。(路透社)

曼聯在歐聯再輸一場。繼作客不敵拜仁慕尼黑之後，紅魔在歐聯的第2場分組賽，在卡斯米路（Casemiro）領第2面黃牌被逐之下，以2:3不敵加拉塔沙雷，分組仍然未得1分。

聯賽不敵水晶宮之後，曼聯在歐聯主場迎戰今季積極增兵的加拉塔沙雷。紅魔上半場本來有個好開始，拉舒福特（Marcus Rashford）接應隊友的長傳右路走入禁區，再傳中予後上的海倫（Rasmus Hojlund）頭槌頂入，曼聯在17分鐘領先。然而防線的錯誤，達洛治（Diogo Dalot）無法抵抗前曼聯翼鋒的韋費特沙夏（Wilfried Zaha），被他倒戈建功，23分鐘已經扳平。紅魔完半場前都有再度領先的機會，只是美臣蒙特（Mason Mount）的射門被擋下，半場踢平1:1。

海倫為曼聯自開紀錄。(路透社) 海倫射入今仗第二球。(路透社) 海倫射入今仗第二球。(路透社) 卡斯米路領第2面黃牌被逐。(路透社) 伊卡迪射失12碼。(路透社) 曼聯主場不敵加拉塔沙雷2:3。(路透社) 曼聯主場不敵加拉塔沙雷2:3。(路透社) 曼聯主場不敵加拉塔沙雷2:3。(路透社) 曼聯主場不敵加拉塔沙雷2:3。(路透社) 加拉塔沙雷球迷被要求收回標語。(路透社)
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卡斯米路被迫犯規離場

換邊後曼聯仍有多個機會，先是蒙特禁區頂射門被托出。海倫之後把握機會扣過對手射入，又因為越位而被判「詐糊」。不過曼聯67分鐘終於再度領先，海倫個人長驅直進，禁區內挑過門將，為紅魔再度領前。

然而曼聯之後又因為防守失誤而失去贏波機會，防線在71分鐘走漏入楔的伊卡迪（Mauro Icardi），令加拉塔沙雷又追平2:2。之後曼聯防線仍然未醒，後防回傳予門將的奧拿拿（Andre Onana），不過奧拿拿傳向卡斯米路被伊卡迪截到，卡斯米路被迫禁區內犯規，領下第2面黃牌。雖然伊卡迪12碼操刀射入，但他在81分鐘把握到單刀機會，為加拉塔沙雷射成3:2。

拿玻里2:3負皇家馬德里。(路透社) 朗斯2:1挫阿仙奴。(路透社) 國際米蘭1:0贏賓菲加。(路透社) 柏林聯2:3不敵布拉加。(路透社) 哥本哈根1:2不敵拜仁慕尼黑。(路透社)

皇馬3:2反勝拿玻里

同日的其他比賽，曼聯同組的拜仁慕尼黑作客以2:1擊敗丹麥哥本哈根，取得兩連勝。至於另一支德甲球會柏林聯，雖然取得球會在歐聯史上的首個入球，可是卻在領先兩球下，以2:3不敵葡萄牙的布拉加。同組皇家馬德里雖然作客先落後，不過憑祖迪比寧咸的入球與助攻之下，以3:2反勝意甲冠軍拿玻里。而英超亞軍的阿仙奴，作客法國，卻在領先下以1:2不敵朗斯。另外，國際米蘭就在主場1:0擊敗賓菲加。

英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖） 英超賽程︰第8輪阿仙奴對曼城為關鍵大戰，而夏蘭特續領前英超射手榜。（am730製圖）

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