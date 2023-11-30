歐聯｜曼聯遭加拉塔沙雷迫和出線勢危　阿仙奴大勝朗斯晉級

曼聯在歐聯分組賽出線形勢危殆。作客土耳其加拉塔沙雷的紅魔，在領先兩球之下，因為門將奧拿拿（Andre Onana）的失誤，令球隊最終遭迫和3:3。曼聯在A組以4分墊底，最後一場更要硬碰提早出線的拜仁慕尼黑爭取出線。而另一支的英超代表阿仙奴，就以6:0大勝法國朗斯，取得分組首名出線。 聯賽大勝愛華頓，曼聯在歐聯又要作客土耳其。在加拉塔沙雷的「地獄」主場，紅魔還是領先的一隊，周末射入金球的阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho），11分鐘接應隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）橫傳，殺入禁區勁射網頂。7分鐘後，般奴禁區頂再一記妙射死角，曼聯有個好開始。可是防線的錯誤讓紅魔未能安枕。般奴29分鐘在禁區頂犯規阻止對手推進，外借加拉塔沙雷的薛耶治（Hakim Ziyech）藉反人牆阻擋下，奧拿拿只望着皮球在身邊彈入。曼聯半場僅領先2:1。

下半場曼聯繼續拉開比數，麥湯米尼（Scott McTominay）接應雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）的傳中，前柱點撞入，55分鐘為紅魔再度拉開至3:1。然而奧拿拿防守死球的錯誤成為曼聯仍要失分的主因，加拉塔沙雷在62分鐘再獲得罰球，薛耶治開出後奧拿拿用手托到，不過卻是托入網窩，主隊又再度追近。71分鐘加拉塔沙雷的阿杜高路（Kerem Akturkoglu）把握隊友的傳送，推入禁區勁射近柱，為主隊追平。雙方之後都未有再取得入球，曼聯結果被迫和3:3。 滕哈格：這是我的責任 曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）賽後表示：「這是我的責任。我們都知道我們有的計劃，我們在進步，所以是非常有希望的。我們正走在正確的方向，所以我知道我們長遠會取得成功，不過如果你要留在歐聯，你就要贏這場比賽。我們在領先之下被追和，我們是應該取這3分，這很清楚。我們在其他比賽是做到，我高興我們的表現，同時我亦批評球隊的防守未夠好。我們領先3:1，是不可能造成種失誤。」

同組的另一場比賽，已提前出線的德國球會拜仁慕尼黑與丹麥的哥本哈根悶和0:0後，拜仁繼續以13分排榜首，已督定首名出線。而加拉塔沙雷與哥本哈根同得5分，哥本哈根以得失球差較佳排次席，曼聯僅得4分排末席，最後一仗曼聯主場會對拜仁，要爭取出線必須取勝以及另外兩隊打成平手。 半場兵工廠已轟五粒 在B組方面，阿仙奴主場以6:0大勝法國的朗斯。兵工廠上半場已經憑着夏維斯（Kai Havertz）、加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）、布卡約沙卡（Bukayo Saka）、加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）及馬田奧迪加迪（Martin Odegaard）的入球領先5:0，下半場佐真奴（Jorginho）再為阿仙奴射入12碼，令兵工廠大勝一仗。阿仙奴在B組以12分取得首名出線，而同組的荷甲球隊PSV燕豪芬在另一場以3:2反勝西維爾，以8分排次席，由於對賽成績較朗斯好，故朗斯肯定無法反壓PSV，故PSV亦取得出線資格。