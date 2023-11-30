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體育
2023-11-30 11:45:25

歐聯｜曼聯遭加拉塔沙雷迫和出線勢危　阿仙奴大勝朗斯晉級

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薛耶治兩個罰球令加拉塔沙雷與曼聯踢平3:3。(路透社)

薛耶治兩個罰球令加拉塔沙雷與曼聯踢平3:3。(路透社)

曼聯在歐聯分組賽出線形勢危殆。作客土耳其加拉塔沙雷的紅魔，在領先兩球之下，因為門將奧拿拿（Andre Onana）的失誤，令球隊最終遭迫和3:3。曼聯在A組以4分墊底，最後一場更要硬碰提早出線的拜仁慕尼黑爭取出線。而另一支的英超代表阿仙奴，就以6:0大勝法國朗斯，取得分組首名出線。

聯賽大勝愛華頓，曼聯在歐聯又要作客土耳其。在加拉塔沙雷的「地獄」主場，紅魔還是領先的一隊，周末射入金球的阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho），11分鐘接應隊長的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）橫傳，殺入禁區勁射網頂。7分鐘後，般奴禁區頂再一記妙射死角，曼聯有個好開始。可是防線的錯誤讓紅魔未能安枕。般奴29分鐘在禁區頂犯規阻止對手推進，外借加拉塔沙雷的薛耶治（Hakim Ziyech）藉反人牆阻擋下，奧拿拿只望着皮球在身邊彈入。曼聯半場僅領先2:1。

曼聯作客被加拉塔沙雷迫和3:3。(路透社) 曼聯作客被加拉塔沙雷迫和3:3。(路透社) 奧拿拿的失誤，令曼聯被追近至3:2。(路透社) 麥湯米尼下半場的入球為曼聯拉開3:1。(路透社) 曼聯作客被加拉塔沙雷迫和3:3。(路透社) 曼聯作客被加拉塔沙雷迫和3:3。(路透社) 曼聯作客被加拉塔沙雷迫和3:3。(路透社) 曼聯作客被加拉塔沙雷迫和3:3。(路透社) 加拿祖為曼聯打開紀錄。(路透社)

下半場曼聯繼續拉開比數，麥湯米尼（Scott McTominay）接應雲比沙卡（Aaron Wan-Bissaka）的傳中，前柱點撞入，55分鐘為紅魔再度拉開至3:1。然而奧拿拿防守死球的錯誤成為曼聯仍要失分的主因，加拉塔沙雷在62分鐘再獲得罰球，薛耶治開出後奧拿拿用手托到，不過卻是托入網窩，主隊又再度追近。71分鐘加拉塔沙雷的阿杜高路（Kerem Akturkoglu）把握隊友的傳送，推入禁區勁射近柱，為主隊追平。雙方之後都未有再取得入球，曼聯結果被迫和3:3。

滕哈格：這是我的責任

曼聯主帥滕哈格（Erik ten Hag）賽後表示：「這是我的責任。我們都知道我們有的計劃，我們在進步，所以是非常有希望的。我們正走在正確的方向，所以我知道我們長遠會取得成功，不過如果你要留在歐聯，你就要贏這場比賽。我們在領先之下被追和，我們是應該取這3分，這很清楚。我們在其他比賽是做到，我高興我們的表現，同時我亦批評球隊的防守未夠好。我們領先3:1，是不可能造成種失誤。」

滕哈格恢復在場邊領軍。(路透社)

滕哈格恢復在場邊領軍。(路透社)

同組的另一場比賽，已提前出線的德國球會拜仁慕尼黑與丹麥的哥本哈根悶和0:0後，拜仁繼續以13分排榜首，已督定首名出線。而加拉塔沙雷與哥本哈根同得5分，哥本哈根以得失球差較佳排次席，曼聯僅得4分排末席，最後一仗曼聯主場會對拜仁，要爭取出線必須取勝以及另外兩隊打成平手。

半場兵工廠已轟五粒

在B組方面，阿仙奴主場以6:0大勝法國的朗斯。兵工廠上半場已經憑着夏維斯（Kai Havertz）、加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）、布卡約沙卡（Bukayo Saka）、加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）及馬田奧迪加迪（Martin Odegaard）的入球領先5:0，下半場佐真奴（Jorginho）再為阿仙奴射入12碼，令兵工廠大勝一仗。阿仙奴在B組以12分取得首名出線，而同組的荷甲球隊PSV燕豪芬在另一場以3:2反勝西維爾，以8分排次席，由於對賽成績較朗斯好，故朗斯肯定無法反壓PSV，故PSV亦取得出線資格。

 

夏維斯為阿仙奴揭開大勝序幕。(路透社) 奧迪加特為阿仙奴半場領先5球。(路透社) 佐真奴的12碳為阿仙奴射成6:0。(路透社) 阿仙奴6:0大勝朗斯。(路透社) 阿仙奴的比賽期間有球迷闖入球場。(路透社)

皇馬大勝拿玻里保持全勝

C組方面，皇家馬德里在主場以4:2大勝意甲冠軍拿玻里，而葡萄牙的布拉加就與柏林聯打成1:1，提早出線的皇馬以5戰全勝遙遙領前，而拿玻里則以7分守在次席，最後一仗會對第3位的布拉加，只要不敗都已經可以出線。

而D組，西班牙的皇家蘇斯達與意大利的國際米蘭早已鎖定出線資格，故國米作客葡萄牙的賓菲加雖然半場落後0:3，不過下半場連入3球追平，對出線資格並無影響。而皇蘇亦賽和薩爾斯堡0:0。

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荷蘭的PSV燕豪芬以3:2反勝西維爾出線。(路透社) 皇家馬德里以4:2大勝拿玻里。(路透社) 拜仁慕尼黑悶和哥本哈根0:0。(路透社) 國際米蘭與賓菲加踢成3:3。(路透社) 皇家蘇斯達與薩爾斯堡賽和0:0。(路透社)
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