歐聯｜最佳第12人出錢出力　解構球迷超大橫額

如果有由頭開始睇歐聯八強次回合阿士東維拉對PSG，一定會留意開賽前有兩件事，第一，當兩隊球員列隊準備出場時，現場竟錯誤播放歐霸主題曲，而非歐聯會歌，球員都忍唔住笑。第二，維拉球迷展示一張超大橫額「This is Villa Park」，極有氣勢，營造開賽前氣氛，激勵維拉上下。
BBC 體育的「Ask Me Anything」團隊，為大家解構呢款稱為「Tifo」的橫額。
Tifo是甚麼？
Tifo泛指由球迷在比賽中展示的旗幟或橫額，源自意大利語「Tifosi」，意思是一群狂熱的球迷。這項文化起源自意大利及南歐地區，現已迅速傳播至整個歐洲大陸。
橫額由球迷組織計劃及創作，是對球會、特定球員，甚至政治或社會訊息的一種獨特視覺致敬。有時候，球會也會參與規劃過程。
這些橫額通常規模龐大、視覺震撼，並會使用球隊的主色，橫跨整個看台高度或寬度。橫額一般會在賽前由球迷揭幕，目的就是提升氣氛。
為何Tifo越來越普遍？
Tifo 越來越常見，因為球迷希望藉此營造氣氛，並助球隊爭勝。不少球會都視球迷為「第十二人」，有些甚至正式在球隊名單中分配12號予球迷。
Tifo 是創意地發揮球迷熱情的一種方式，特別適用於地區打吡或歐洲賽夜。
Tifo 對球迷有何意義？
Tifo 是球迷凝聚力量、表達忠誠與支持的一種方式。多蒙特著名的「黃色長城」（Yellow Wall）——歐洲最大看台之一——曾上演多個難忘 Tifo，包括去年夏天為功臣馬高列奧斯（Marco Reus）離隊致敬的橫額。
當然，Tifo 也可用作嘲諷對手，例如曼城球迷於今年二月對皇家馬德里比賽時展示的橫額。
該橫額慶祝洛迪（Rodri）奪得金球獎，並引用曼城支持的英國樂隊 Oasis 的名曲《Stop Crying Your Heart Out》，暗諷皇馬因認為雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Jr）未能獲獎而杯葛頒獎禮的舉動。
如何製作 Tifo？
Tifo 的設計由球迷團體構思，然後用印刷或手繪方式製成。若為馬賽克式設計，會預先在座位或看台上放置彩色紙卡，讓球迷於指定時候舉起。
Tifo 經費多由球迷集資負擔，不過球會或球員亦有時會參與資助。球迷會提早到場協助布置Tifo，確保演出順利完成。
原文刊登於 Yahoo 體育