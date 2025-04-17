歐聯｜最佳第12人出錢出力　解構球迷超大橫額

阿士東維拉歐聯8強出局，但球迷的巨型橫額不輸氣勢。 (Nick Potts - PA Images via Getty Images)

如果有由頭開始睇歐聯八強次回合阿士東維拉對PSG，一定會留意開賽前有兩件事，第一，當兩隊球員列隊準備出場時，現場竟錯誤播放歐霸主題曲，而非歐聯會歌，球員都忍唔住笑。第二，維拉球迷展示一張超大橫額「This is Villa Park」，極有氣勢，營造開賽前氣氛，激勵維拉上下。

Tifo是甚麼？

Tifo泛指由球迷在比賽中展示的旗幟或橫額，源自意大利語「Tifosi」，意思是一群狂熱的球迷。這項文化起源自意大利及南歐地區，現已迅速傳播至整個歐洲大陸。

橫額由球迷組織計劃及創作，是對球會、特定球員，甚至政治或社會訊息的一種獨特視覺致敬。有時候，球會也會參與規劃過程。

這些橫額通常規模龐大、視覺震撼，並會使用球隊的主色，橫跨整個看台高度或寬度。橫額一般會在賽前由球迷揭幕，目的就是提升氣氛。

為何Tifo越來越普遍？

Tifo 越來越常見，因為球迷希望藉此營造氣氛，並助球隊爭勝。不少球會都視球迷為「第十二人」，有些甚至正式在球隊名單中分配12號予球迷。

Tifo 是創意地發揮球迷熱情的一種方式，特別適用於地區打吡或歐洲賽夜。