歐聯︱次回合再負拜仁　聖日耳門連續兩季16強止步

上回合主場輸1球，次回合聖日耳門開賽就搶攻。不過美斯（Lionel Messi）的攻門未能過到拜仁的門將恩尼森馬（Yann Sommer），而域天拿（Vitinha）的空門機會，又被馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）門線前解圍，半場雙方力保不失。

法甲的巴黎聖日耳門，連續兩季在歐聯16強止步，球隊的歐聯夢仍未能實現。在周三（8日）的16強次回合，球隊作客德國再負拜仁慕尼黑0:2，以兩回合計輸0:3出局。

祖普莫亭倒戈先開紀錄

換邊後拜仁增強前線的壓迫，並一度有倒戈的祖普莫亭（Eric Maxim Choupo-Moting）接應隊友傳中頭槌頂入遠柱，不過球證之後翻看VAR指，雖然湯馬士梅拿（Thomas Muller）未有觸球，但因為他在越位位置影響到對手，而判入球無效。不過拜仁還是憑前場的壓迫取得領先，域天拿在61分鐘被迫失之後，祖普莫亭接應哥列斯卡（Leon Goretzka）傳送，門前為拜仁取得領先。而蜂擁而上的聖日耳門，在89分鐘被拜仁的反擊得手，由基拿比（Serge Gnabry）建功，最終以2:0擊敗聖日耳門。

拜仁兩回合以3:0擊敗巴黎聖日耳門，與車路士、賓菲加以及AC米蘭率先晉級8強。聖日耳門的主帥基迪亞（Christophe Galtier）賽後表示：「這非常之失望，我們需要去研究問題以及接受失敗。我不知道能吸收甚麼的經驗，但確實是有很強的挫敗感。如果我們能先入球，這可能有不同的結果，不過我們沒做得到。」